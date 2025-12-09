TWICE、来年の10周年記念ツアーは360度ステージで8万人集客予定！ | RBB TODAY

7日、TWICEはデビュー10周年を記念した特別公演公演を2026年4月にMUFG STADIUM（国立競技場）で開催することを発表した。会場は360度ステージとなり、360度開放の観客席は1日あたりおおよそ8万人を集客予定。この動員数は、国内でコンサートが開催可能な施設としては前人未到の最大級となる。

TWICEは今年、6度目となるワールドツアーを開催し、7月26日・27日の京セラドーム大阪公演を皮切りに、バンテリンドーム ナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡、東京ドームと全国4大ドームを巡る全8公演を完走。のべ40万人を動員し、その圧巻のパフォーマンスで各地の観客を魅了した。そして、最終日の9月17日東京ドーム公演にて終演後緊急告知が投影され、2026年春に追加公演を発表した

ONCE（ファンの総称）との10周年を記念したこの特別公演「TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN JAPAN」は、2026年4月25日、26日、28日の3日間、MUFG STADIUM（国立競技場）にて開催される。

※TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN 追加公演トレーラー