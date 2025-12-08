Stray Kids、新幹線1編成まるごとジャック！K-POPグループ初の貸切新幹線が運行開始 | RBB TODAY

12月6日、K-POPボーイズグループ・Stray Kidsが、グループとして初めて1編成まるごとStray Kids仕様に装飾された貸切新幹線「Stray Kids Special Express」の運行がスタートした。

車内はStray Kids一色に装飾されただけでなく、Stray Kidsの公式キャラクター「SKZOO」の着ぐるみも乗車し、ファンとミート&グリートを実施。東京駅から新大阪まで、約1000名のファンの道中を盛り上げた。

Stray Kids貸切新幹線

この貸切新幹線は、初の展覧会「Stray Kids EXHIBITION "We STAY, together"」の開催を記念して、JR東海「推し旅」とのコラボ企画としてスタートしたもの。展覧会は、Stray Kidsが日本デビュー5周年を迎えたことを記念して、12月1日から大阪会場を皮切りに、福岡、東京、静岡、愛知と、2026年5月までの約半年間にわたり、全5都市を巡回する。

Stray Kids展示会

展覧会では、「宝探し」をテーマにStray Kidsの日本デビューからの歩みをたどりながら、フォトスポットや衣装展示、体験型展示を通して、Stray KidsとSTAYとの絆が感じられる内容になっている。衣装展示では、MVで実際にメンバーが着用した衣装から、第74回NHK紅白歌合戦に初出場した際の衣装等が展示される。体験型展示では、ダンスチャレンジに参加できるだけでなく、Stray Kidsのレコーディングブースを再現した展示や、AR技術を活用したデジタル寄せ書きなど、盛りだくさんな展示内容が話題を集めている。

12月24日には、日本で初のオフラインファンイベント、ベルーナドーム公演の模様を収録したStray Kids LIVE Blu-ray「Stray Kids Fan Connecting 2024 "SKZ TOY WORLD"」がリリースされる。完全生産限定盤の特典映像には、全4公演の裏側に密着したビハインドムービーやVCRメイキングムービー、さらに「SKZ Q WORLD」、「SKZ GAME WORLD」コレクション映像などが収録される。総尺約5時間に及ぶ、LIVE Blu-rayとなっている。