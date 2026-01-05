BTS、3月20日に完全体カムバック！メンバー7人全員による5thアルバム＆大規模ワールドツアー開催を発表！ | RBB TODAY

BTSが3月20日、メンバー7人全員による完全体アルバム「The 5th Album」をリリースする。グループとしての新譜は、2022年6月のアンソロジー『Proof』以来、約3年9カ月ぶり。フルアルバムとしては、2020年2月の『MAP OF THE SOUL : 7』以来、約6年1カ月ぶりとなる。新譜には全14曲を収録する。
ワールドツアーの開催も決定した。開催日程は14日0時に告知される。2022年4月にラスベガスで幕を閉じた「BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE」以来、約4年ぶりの大規模ツアーとなる。なお、BTSはカムバックプロモーションの一環として、新たな公式サイトを開設した。今後、新譜やワールドツアーに関する情報を同サイトで順次更新される。
BTS、7人全員で集まった練習の様子を公開！解散の心配を吹き飛ばす仲睦まじい集合写真 | RBB TODAY
ボーイズグループBTSのメンバー、Vが完全体で集まった練習室の写真を公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/13/240918.html続きを読む »
BTSの完全体カムバックを発表したHYBE、2026年は“成果の年”に 代表が新年メッセージ「投資から実現へ」 | RBB TODAY
「2025年が『HYBE 2.0』の戦略的基盤を固める“投資”の年であったとすれば、2026年はその成果が目に見え始める“実現”の始まりとなるでしょう」
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/02/241788.html続きを読む »