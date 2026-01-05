 BTS、3月20日に完全体カムバック！メンバー7人全員による5thアルバム＆大規模ワールドツアー開催を発表！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 韓流・K-POP 記事

BTS、3月20日に完全体カムバック！メンバー7人全員による5thアルバム＆大規模ワールドツアー開催を発表！

エンタメ 韓流・K-POP
注目記事
@BIGHIT MUSIC
  • @BIGHIT MUSIC

　BTSが3月20日、メンバー7人全員による完全体アルバム「The 5th Album」をリリースする。グループとしての新譜は、2022年6月のアンソロジー『Proof』以来、約3年9カ月ぶり。フルアルバムとしては、2020年2月の『MAP OF THE SOUL : 7』以来、約6年1カ月ぶりとなる。新譜には全14曲を収録する。

　ワールドツアーの開催も決定した。開催日程は14日0時に告知される。2022年4月にラスベガスで幕を閉じた「BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE」以来、約4年ぶりの大規模ツアーとなる。なお、BTSはカムバックプロモーションの一環として、新たな公式サイトを開設した。今後、新譜やワールドツアーに関する情報を同サイトで順次更新される。　


BTS、7人全員で集まった練習の様子を公開！解散の心配を吹き飛ばす仲睦まじい集合写真 | RBB TODAY
画像
ボーイズグループBTSのメンバー、Vが完全体で集まった練習室の写真を公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/13/240918.html続きを読む »

BTSの完全体カムバックを発表したHYBE、2026年は“成果の年”に　代表が新年メッセージ「投資から実現へ」 | RBB TODAY
画像
「2025年が『HYBE 2.0』の戦略的基盤を固める“投資”の年であったとすれば、2026年はその成果が目に見え始める“実現”の始まりとなるでしょう」
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/02/241788.html続きを読む »

Dynamite
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
BTSを読む なぜ世界を夢中にさせるのか
￥2,000
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

K-POP

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top