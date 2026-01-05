BTS、3月20日に完全体カムバック！メンバー7人全員による5thアルバム＆大規模ワールドツアー開催を発表！ | RBB TODAY

BTSが3月20日、メンバー7人全員による完全体アルバム「The 5th Album」をリリースする。グループとしての新譜は、2022年6月のアンソロジー『Proof』以来、約3年9カ月ぶり。フルアルバムとしては、2020年2月の『MAP OF THE SOUL : 7』以来、約6年1カ月ぶりとなる。新譜には全14曲を収録する。

ワールドツアーの開催も決定した。開催日程は14日0時に告知される。2022年4月にラスベガスで幕を閉じた「BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE」以来、約4年ぶりの大規模ツアーとなる。なお、BTSはカムバックプロモーションの一環として、新たな公式サイトを開設した。今後、新譜やワールドツアーに関する情報を同サイトで順次更新される。