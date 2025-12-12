 韓国ドラマ『四季の春』2026年2月放送決定！主演・ハ・ユジュン＆イ・スンヒョプの来日イベントも開催 | RBB TODAY
韓国ドラマ『四季の春』2026年2月放送決定！主演・ハ・ユジュン＆イ・スンヒョプの来日イベントも開催

　2026年2月、AxMxPのハ・ユジュンとN.Flyingのイ・スンヒョプが主演を務める韓国ドラマ『四季の春～恋めぐる僕らの季節～』が、CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」にて放送される。


　同作は、『恋人～あの日聞いた花の咲く音～』のキム・ソンヨン監督が手掛け、大学で出会った3人の恋と友情、挫折と再生をみずみずしいタッチで描いた青春ロマンティック・コメディだ。 　

　熱い期待が寄せられる新進気鋭のバンドAxMxPでボーカルを務めるハ・ユジュンと、同じ事務所に所属する先輩バンドN.Flyingのメンバーで『ソンジェ背負って走れ』の好演も記憶に新しいイ・スンヒョプが出演する。 　

　また同作は、チョン・ヘイン、ロウン、イ・ホンギ(FTISLAND)らの豪華特別出演も話題となっている。才能あふれるフレッシュな俳優たちが奏でる、音楽と青春の物語だ。 　出演はハ・ユジュン(AxMxP)、パク・ジフ、イ・スンヒョプ(N.Flying)。特別出演はチョン・ヘイン、ロウン、イ・ホンギ(FTISLAND)、WONHEE(ILLIT)ほか。

　さらに、ハ・ユジュン(AxMxP)とイ・スンヒョプ(N.Flying)が来日し、「韓国ドラマ『四季の春』プレミアムイベント in TOKYO」が2026年2月25日と26日に東京・有楽町よみうりホールにて開催されることが決定した。イベントでは、作中でライバル関係を好演した主演の2人によるドラマトークはもちろん、ソロステージやスペシャルユニットステージなど、ドラマの魅力がたっぷり詰まった特別な企画がお届けされる。 ゲストとして、ドラマのOSTを担当したHi-Fi Un!corn(25日出演)と、主演のハ・ユジュンが所属するバンドグループAxMxP(26日出演)も登場し、イベントを盛り上げる。

　開催日程は、2026年2月25日が開場17:00、開演18:00。26日が開場15:30、開演16:30。会場は有楽町よみうりホール。

　12月12日午前10時よりローソンチケットにて、『四季の春』DVD付きチケットの先行販売が開始された。『四季の春』DVD-BOX1&2セットと公演チケットがセットになった「VIP指定」を購入すると、抽選でハ・ユジュン、イ・スンヒョプとの3ショット撮影に参加できるチャンスがある(各日抽選で10名様限定)。その他にもハイタッチやリハーサル見学、チケット、DVDがセットになった豪華パッケージが用意されている。

　チケット料金は、VIP指定(DVD-BOX1&2セット付き)が40,700円(税込)、指定-DVD-BOX1または2付きが27,500円(税込)、指定-チケットのみが14,300円(税込)。全席ペンライト(サイリウム)付き。お1人様1公演につき4枚まで。6歳以上要チケット、6歳未満入場不可。 　DVD付き先行販売(先着)は2025年12月12日(金)午前10時00分から12月19日(金)午後11時59分まで。DVD付き一般販売(先着)は2025年12月22日(月)午前10時00分から2026年1月25日(日)午後11時59分まで。一般販売(先着)は2026年1月26日(月)午前10時00分から無くなり次第終了となる。


《アルファ村上》

