MISAMO、1stアルバム『PLAY』リスニングパーティーに登壇！近藤春菜・森香澄・三吉彩花らが祝福に駆けつける | RBB TODAY

7日、TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニットMISAMOが、JAPAN 1stアルバム『PLAY』の発売を記念したリリースイベント「MISAMO 1st Listening Party『PLAY』」を、原宿のクレインズ6142で開催した。

MISAMO（撮影：田中聖太郎）

同イベントにはMISAMOのメンバー3人が登場し、1stアルバム『PLAY』や収録楽曲に込めた想い、こだわった衣装、それぞれのソロ楽曲について語った。

アルバム制作について、モモは「以前のミニアルバムは、かっこよかったりパワフルな楽曲が多かったのですが、今回のアルバムは、皆さんを元気づけられるような、明るい世界観を表現したアルバムにしたいと思いました」とコメント。

ミナは「今回のアルバムも前作に続き、『芸術』をテーマにしています。目で見ても楽しんでいただけるよう、たくさんのコンセプトを盛り込んだ作品になっているので、ビジュアル面も含めて楽しんでいただけたら嬉しいです」と語った。

サナは「今作は演劇をテーマにしていて、前作のミニアルバムから約1年ぶりのリリースとなりました。良い作品をお届けできるよう、たくさん準備してきたので、ぜひ何度も聴いていただきたいアルバムです」と述べた。

ミナのソロ曲「Turning Tables」について、ミナは「“シュートを狙い撃つ”というキーワードをもとに、人生で求めるものを迷いなく掴んでいくストーリーを描いた楽曲です。前作でお見せしていない新しい一面を表現したくて、少しかっこいいラップにも挑戦しました」と説明した。

サナのソロ曲「Ma Cherry」について、サナは「経験や感情をジュエリーのように身にまとい、今の自分を輝かせていくというテーマの楽曲です。私自身、初めてラップに挑戦したアップテンポな一曲になっています」と語った。

モモのソロ曲「Kitty」について、モモは「曲名の通り可愛らしい世界観がありつつ、見た目は猫のように可愛いけれど、中身は芯が強くまっすぐな人物像を表現した楽曲です。可愛さとパワフルさ、そのギャップも楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントした。

1曲目に収録されている「Confetti」について、ミナは「『Confetti』は、上手くいかない日でも『大丈夫』と前を向けるような、1日の終わりに自分自身へ『コンフェティ』を贈るようなエールソングになっています」と説明。

モモは「振り付けも、皆さんが真似しやすいように作っているので、ぜひ一緒に踊って楽しんでもらえたら嬉しいです」と呼びかけた。

サナは「ミュージックビデオでは、それぞれ6着の衣装を着用しました。舞台衣装のようなものやホラーテイストの衣装もあり、見ている方にワクワクしてもらえるよう、さまざまな衣装を用意しています」と語った。

TWICEのワールドツアー中の癒される時間について聞かれると、サナは「今回のツアーでは、いろんな世界を回りながら、何か思い出に残るようなことが一つずつあればいいなと思っていて、メンバーとよく外出をして、その国の美味しいものを食べに行ったりとか、そういう時間を楽しみながらツアーを回っています」と答えた。

バレンタインにメンバー同士でプレゼントし合うなら何を用意したいかという質問には、ミナが「やっぱりバレンタインといえばチョコレートなので、個人的に好きな、『とろける生チョコ』をプレゼントしたいです」と回答した。

自分を動物に例えるなら何かという質問に対し、モモは「私は昔からよくタヌキと言われるので、やっぱりタヌキですね。他のメンバーも例えるなら、さーたん(サナ)はやっぱりハムスターで、みーたん(ミナ)はペンギンですよね。ファンの皆んなが例えてくれているんですが、MISAMOには、誰もうさぎはいないんですよね(笑)」と答えた。

おすすめの撮影ポージングについて、サナは「『Confetti』のサビの振り付けに可愛いポーズがあるので、ぜひ真似してほしいです。両手をパカパカしながら、右足を2回、左足を2回上げるダンスなので、皆さんが好きな方で楽しんでください」と紹介した。

MISAMO&近藤春菜（撮影：田中聖太郎）

MISAMO&三吉彩花（撮影：田中聖太郎）

会場には、MISAMOとプライベートでも親交のある、ハリセンボンの近藤春菜、三吉彩花、森香澄らも来場し、1stアルバム発売およびリスニングパーティー開催の祝福をした。

リスニングパーティーは2月7日から9日まで、クレインズ6142で開催される 。『PLAY』の衣装展示やフォトスポット、ミュージックビデオのセット展示、サイン入り台本、物販、そしてMISAMOへ手紙を届けることができるポストなど、ファンに嬉しいコンテンツが多数登場する。入場方法はファンクラブ会員対象の応募抽選となっている。