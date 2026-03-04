BTS、5thアルバム『ARIRANG』全14曲公開！タイトル曲はRM作詞“人生を泳ぎ進む姿勢”を歌う「SWIM」 | RBB TODAY

BTSは4日、グループの公式SNSを通じてThe 5th Album『ARIRANG』のトラックリストを公開した。あわせてアルバムロゴと赤いテープをモチーフにしたグラフィックも披露された。

同作には、タイトル曲「SWIM」をはじめ、「Body to Body」「Hooligan」「Aliens」「FYA」「2.0」「No. 29」「Merry Go Round」「NORMAL」「Like Animals」「they don't know 'bout us」「One More Night」「Please」「Into the Sun」まで、全14曲が収録される。

5thアルバム『ARIRANG』は、BTSのアイデンティティと、これまでの旅路で向き合ってきた感情を凝縮したアルバムだ。タイトル曲「SWIM」は、アップビートなオルタナティブポップジャンルの楽曲。人生という荒波の中でも立ち止まることなく、泳ぎ進み続ける姿勢を歌っている。押し寄せる流れに抗うより、自分自身のペースで淡々と乗り越えていこうとする意志を「人生に対する愛」として描き出しており、作詞の全般をRMが手がけた。

BTS The 5th Album『ARIRANG』トラックリスト

1曲目の「Body to Body」は、公演会場に集まった観客と共に楽しもうという叫びを込めた曲。「Hooligan」には世界中を駆け巡り自らの道を切り拓いてきた時間が刻まれ、世界に対する抱負を綴った「Aliens」や、カムバックの熱気を表現した「FYA」も収録される。「2.0」は新しい局面に入った7人のメンバーの現在を映し出す楽曲となっている。

6曲目の「No. 29」とタイトル曲に続く「Merry Go Round」は、繰り返される人生のしがらみに耐える物語。「NORMAL」はステージの上とそれ以外で感じる感情を扱い、「Like Animals」は情熱的に生きようとする意志を、「they don't know 'bout us」は「僕たちはただ、僕たちである」という自信を表現している。また、「One More Night」は恍惚とした瞬間に、もう少し留まっていたいという想いを歌っており、「Please」にはどんな状況でも一緒にいたいという率直な感情が込められている。そして君のもとへ駆けつけるという告白をテーマにした「Into the Sun」がアルバムの最後を飾る。

また、BTSは20日午後1時に『ARIRANG』をリリースする。翌21日には光化門広場一帯にて「BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG」を開催し、このステージの模様はNetflixを通じて全世界に生中継される予定だ。

同アルバムのCDは「Rooted in Korea Ver.」「Rooted in Music Ver.」の2形態と、「Living Legend Ver.」の計3形態。さらにVinyl（アナログ盤）は「Standard Vinyl」8形態、「Modern Korea Vinyl」1形態、「Deluxe Vinyl」2形態が発売される。予約受付は1月16日11時から開始されており、韓国発売日は3月20日、日本発売日は3月21日。BTS Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STORE、その他CDショップ・オンラインショップで購入可能となっている。