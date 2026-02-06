ENHYPENソンフン、ミラノ五輪で聖火リレー参加　「沢山のファンと共に」 | RBB TODAY

韓国の人気アイドルグループであるENHYPENのソンフンが「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック競技大会」の聖火リレーに参加した。
6日から開催されているミラノ五輪。IOCによる日本公式Xアカウントは同日に「ENHYPENのSUNGHOONもミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック聖火を運びました」と伝えた。
かつてフィギュアスケート選手として国際大会にも出場していたソンフン。ポストに投稿された動画では、ユニフォームを着用したソンフンが現地の多くのファンに囲まれて聖火を受け取り、群衆に手を振りながらミラノでの聖火リレーを楽しんでいた。
最後には聖火の渡しも行い、ポストは、「沢山のファンと共にミラノの街を走り切りました」と紹介していた。
このポストにファンからは、「ソンフンの夢が叶って嬉しいよ」「ウィンタースポーツやってたソンフンが聖火リレーに参加してたんだ！」「スケートする姿もまた見たいな」という声が集まっていた。
※【動画】ENHYPENのSUNGHOOがミラノ五輪で聖火リレー（オリンピック公式X）
