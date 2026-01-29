短すぎない…？TWICE・ナヨン、“超ミニ丈”の大胆衣装で視線集中「心臓飛び出そう」「可愛すぎ」 | RBB TODAY

TWICEのナヨンが、大胆なスタイリングを披露した。

ナヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】直視できない…ナヨン、“胸元ゆるめ”ドレス

公開された写真には、白とネイビーを基調にしたノースリーブのトップスに、フロントレースアップが印象的な超ミニ丈のボトムスを着用したナヨンの姿が収められている。

タイトなトップスで際立つ抜群のスタイルと、大胆なミニ丈ボトムスが見る者の視線を引きつけた。また、多彩な表情も相まって、ナヨンならではの魅力を存分に感じさせている。

この投稿を見たファンからは、「なんでそんなふうに見つめるの？」「可愛すぎる」「心臓飛び出そう」「愛してる」といったコメントが相次いで寄せられた。

（写真＝ナヨンInstagram）

なお、ナヨンが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

◇ナヨン プロフィール

1995年9月22日生まれ。2010年に現在の所属事務所JYPエンターテインメントで練習生となり、2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーで、不動のセンター。愛嬌のある仕草やファンサービスの良さに定評があり、ステージだけでなくバラエティ番組でも抜群の存在感を発揮している。2022年6月24日にはソロデビューを果たし、デビューアルバム『IM NAYEON』のリード曲『POP!』は大ヒットを記録した。

