NiziU、約3年半ぶりのドーム公演開催決定！京セラドーム＆東京ドームで全4公演 | RBB TODAY

NiziU、約3年半ぶりのドーム公演開催決定！京セラドーム＆東京ドームで全4公演

　9人組ガールズグループ・NiziUが、6月に京セラドーム大阪および東京ドームにて、約3年半ぶりとなるドーム公演「NiziU Live with U 2026 DOME TOUR」を開催する。公演日程は、6日と7日に大阪府の京セラドーム大阪、13日と14日に東京都の東京ドームの計4公演となる。

　NiziUは現在、通算5度目となる全国アリーナツアー「NiziU Live with U 2026 "NEW EvoNUtion"」を開催中であり、進化したパフォーマンスで観客を熱狂させている。さらに、4月1日には1年9か月ぶりとなる2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』のリリースを控えている。

　チケット料金は全席指定14,000円（税込）。4歳未満は入場不可で、4歳以上は別途チケットが必要となる。また、同公演では10,000円（税込）のアップグレードチケットが導入される。アリーナ席が保証されるほか、オリジナルグッズや専用入場口が用意される。こちらの受付（抽選制）は、W会員先行でのチケット購入者を対象に、4月20日12時から30日23時59分まで行われる。

　チケットのオフィシャル・ファンクラブ「W会員」最速先行受付（抽選制）は、3月7日20時から3月20日23時59分まで実施される。同一のメールアドレスで、年会費型のNiziU OFFICIAL FANCLUB「WithU」および月額制のNiziU OFFICIAL FANCLUB「WithU MOBILE」の双方に入会しているW会員が対象となる 。続いて、「WithU」先行受付（抽選制）が3月21日20時から4月2日23時59分まで、「WithU MOBILE」先行受付（抽選制）が4月3日20時から4月14日23時59分まで順次スタートする。


NiziU、メンバー9人の個人インスタ開設！気になるアカウント名は？　2026年の活動示唆するムービー公開も | RBB TODAY
画像
9人組ガールズグループNiziUが1月1日、メンバー9人の個別インスタグラムアカウントを開設したことを発表した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/01/241771.html続きを読む »

NiziU、2nd EP『Too Bad』リリース決定！透明感あふれる最新ビジュアル公開 | RBB TODAY
画像
NiziU（ニジュー）が、2026年初の作品となる2nd EP『Too Bad』をリリースする。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/02/243241.html続きを読む »

《アルファ村上》

