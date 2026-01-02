TWICE・モモ、直視できない“ピチッと”私服で完璧スタイル炸裂！年末にプライベートSHOT大放出【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICEの日本人メンバー、モモが披露した美貌にファンが魅了されている。

モモは昨年12月31日にインスタグラムを更新。

熊の絵文字とともに「あれこれ、2025の最後に…」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投降には、モモが2025年内に世界各地で撮影したとみられる写真の数々が並んでいる。

特に1枚目の写真では、体のラインがくっきりと伝わるトップスにデニムを合わせたラフな装いで、メリハリ感のある美スタイルを堂々と披露。ほかにも何気ないプライベートSHOTを通じて、自然体ながらも思わず目を引く美貌をファンに届けていた。

（写真＝モモInstagram）

なお、モモが所属するTWICEは現在、6度目のワールドツアー「2025 TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」を開催中だ。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。

