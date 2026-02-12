TWICE・ダヒョン、骨折で活動一時中止 | RBB TODAY

TWICEのメンバー、ダヒョンが足首の骨折により、一時的に活動を中止することが分かった。11日、所属事務所のJYPエンターテインメントが公式SNSを通じて発表した。
発表によると、ダヒョンは北米ツアーの初期段階で足首に違和感を覚え、アメリカ滞在中も治療を続けていたという。韓国に帰国後あらためて検査を受けた結果、骨折と診断され、医師から継続的な治療と十分な休養が必要と判断された。
ダヒョン本人、所属事務所、医療関係者が慎重に協議した結果、2月13日から3月7日まで予定されている北米ツアーへの不参加を決定。今後のスケジュールについては、回復状況を見ながら、医療関係者と相談の上で判断するとしている。
突然の発表となり、ファンに衝撃を与えたが、SNS上ではダヒョンの回復を願う声が世界各国から寄せられている。
※TWICE ダヒョンの健康状態と今後のスケジュールに関するお知らせ（TWICEの公式X）
