元SKE48・北野瑠華、純白ランジェリー姿で曲線美披露！オール未公開カットのデジタル写真集が本日リリース | RBB TODAY

元SKE48・北野瑠華、純白ランジェリー姿で曲線美披露！オール未公開カットのデジタル写真集が本日リリース

北野瑠華・デジタル写真集『こっち向いてよ~ reprise ~』(撮影:LUCKMAN)
　30日、元SKE48で現在は女優として活躍する北野瑠華のデジタル写真集『こっち向いてよ ～ reprise ～』（ワニブックス）が配信開始された。同作は先月配信された『こっち向いてよ』（ワニブックス）には未収録の未公開カットのみで構成された特別編となる。


北野瑠華・デジタル写真集『こっち向いてよ~ reprise ~』表紙 (撮影:LUCKMAN)

　北野は2013年にSKE48の6期生として活動をスタート。2024年6月、SKE48を卒業。卒業後に発売した1st写真集『触れて、みる?』（白夜書房）が大ヒットを記録。『グラぱらっ！』（ABCテレビ）で地上波連ドラ初主演を務めるなど、女優として活躍しながら、グラビア誌にも多数出演している。写真集『こっち向いてよ』は沖縄を舞台に撮影を敢行。美しい海と広がる青空に、開放的になった彼女の笑顔や大胆な脱ぎっぷりを心ゆくまで楽しめる内容となっている。

北野瑠華・デジタル写真集『こっち向いてよ~ reprise ~』(撮影:LUCKMAN)

　北野は「デジタル写真集からまた更にデジタル写真集へ繋がることって今回が初めてなので、たくさんの方に私のグラビアが届いているんだなと思うととっても嬉しいです!前回の『こっち向いてよ』ももう一度楽しみながら今回の作品も私の全てをしっかり見て下さいね!」とコメントを寄せた。

北野瑠華・デジタル写真集『こっち向いてよ~ reprise ~』(撮影:LUCKMAN)

　北野は岐阜県出身の26歳。2013年にSKE48の6期生として活動をスタートし、2024年6月に卒業した。卒業後に発売した1st写真集『触れて、みる?』（白夜書房）が大ヒットを記録。今年7月に放送された『グラぱらっ!』(ABCテレビ)では、地上波連ドラ初主演を務めるなど、女優として活躍しながらグラビア誌にも多数出演している。


《アルファ村上》

