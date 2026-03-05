 ゆうちゃみ、新作ランジェリーをキュートに披露！“ピーチ・ジョン”春コレクションの最新ビジュアル公開 | RBB TODAY
ゆうちゃみ、新作ランジェリーをキュートに披露！"ピーチ・ジョン"春コレクションの最新ビジュアル公開

ナイスバディブラブライトフラワー
　5日、ピーチ・ジョンがゆうちゃみを起用した最新ビジュアルを公開した。人気のノンワイヤーシリーズ「いつでもジャストブラ」の新作をはじめ、春らしいルームウェアや、ブランドを代表する「ナイスバディブラ」などを着こなす姿が収められている。

いつでもジャストノンワイヤーブラスウィートフラワー
いつでもジャストノンワイヤーブラスウィートフラワー

　左右差のあるバストや体調によるサイズ変化にも対応し、ぴったりと密着する「いつでもジャストブラ」シリーズ。もちっと柔らかなパッドが包み込むようにフィットし、ノンワイヤーでありながら快適な着け心地と、高さのあるバストラインを両立している。 新デザインの「いつでもジャストノンワイヤーブラスウィートフラワー」は、フロント全体に花柄のストレッチ生地を使用し、透け感のあるストレッチレースを縦長カップ風に重ねている。レース越しにプリントが透けて見える、フェミニンな仕上がりだ。

いつでもジャストノンワイヤーブラスウィートフラワー
いつでもジャストノンワイヤーブラスウィートフラワー

　サイズ展開はAからFカップ（UB65～80）で、価格は3600円。セットアップとして着用できる「いつでもジャストショーツスウィートフラワー」（S・M・Lサイズ）と「いつでもジャストソングスウィートフラワー」（S/M・M/Lサイズ）も各1800円でラインアップされている。カラーはミモザホワイト、ピンク、ネイビーの3色から選べる。

ナイスバディブラブライトフラワー
ナイスバディブラブライトフラワー

　ラメ糸入りの刺しゅうレースでカップを覆った新デザイン「ナイスバディブラブライトフラワー」は、曲線的なフラワー柄が映えるデザインに、カップサイドのチュールがアクセントを加えている。視覚的にカップ面積を引き締め、すっきりと見せる効果も備えている。

ナイスバディブラブライトフラワー
ナイスバディソングブライトフラワー

　フロント下辺には軽やかなチュールフリルをあしらい、カップ周りとサイドベルトには繊細なストレッチレースを使用。サイドベルトの下辺をスカラップ仕様にすることで、後ろ姿まで抜かりなく仕上げている。 同シリーズからは、ワンピースやドレスのインナーとしてはもちろん、1枚でルームウェアとしても活躍するスリップも登場した。 「ナイスバディブラブライトフラワー」のサイズ展開はAからGカップ（UB65～80）で、価格は3900円。「ナイスバディショーツブライトフラワー」（S・M・Lサイズ）と「ナイスバディソングブライトフラワー」（S/M・M/Lサイズ）は各1800円。カラーはグリーン、ブラック、ブルーの3色が用意されている。

ナイスバディブラ
ナイスバディブラ

　透け感のある編み柄と光沢のあるサテン調素材のコントラストが目を引く、ストレッチラッセルレースを贅沢に使った「ナイスバディブラ」シリーズには、春らしい新色が追加された。ホワイトベースにイエローの濃淡とグリーンで水彩画調の花柄を描いた「ミモザ」と、ライトピンクをベースに桜の花をプリントした「サクラ」の2色だ。

ナイスバディブラ
ナイスバディブラ

　同シリーズは、ピーチ・ジョンが提唱するバストとウエストの厚み比率「1.5:1」のヴィーナスバランスを追求したアイテム。サイズごとに厚みを変えたカップが最適なボリュームを足し、美しいバストラインを演出する。 「ナイスバディブラ」のサイズ展開はAからGカップ（UB65～80）で、価格は3900円。「ナイスバディショーツ」（S・M・Lサイズ）と「ナイスバディソング」（S/M・M/Lサイズ）は各1800円、「ナイスバディサニタリー」（S・M・Lサイズ）は2100円。カラー展開は新色を含む全10色となっている。

コットン混リブパジャマ３点セット
コットン混リブパジャマ３点セット

　さらに、ロングシーズン着回せる「コットン混リブパジャマ3点セット」も発売された。カーディガン、キャミソール、ロングパンツのセットで、それぞれ単品でも活躍する実用性の高いアイテムだ。 生地にはストライプ状に小穴をあしらった針抜きのコットン混リブ素材を採用。柔らかな肌ざわりと適度な厚みにより、透け感を気にせずリラックスタイムを過ごせる。

コットン混リブパジャマ３点セット
コットン混リブパジャマ３点セット

　カラーは2色展開で、ミモザとバラの小花をプリントした明るい印象のイエローと、ヘザーグレー地にチューリップの小花をあしらった落ち着いたグレーから選べる。価格は6480円（ワンサイズ展開）で、ギフトとしてもおすすめのアイテムとなっている。


ゆうちゃみ、春色ランジェリーを華やかに着こなし！“ピーチ・ジョン”シーズンビジュアル公開 | RBB TODAY
画像
ゆうちゃみがピーチ・ジョンの新ビジュアルに起用され、話題の盛れるノンワイヤーブラなど新作ランジェリーとキャンペーン情報が紹介された。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/21/242655.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_12QKNAF2続きを読む »

ゆうちゃみ、萌え袖＆ニットコーデでふっくら美バスト披露！ | RBB TODAY
画像
ゆうちゃみが『週刊FLASH』に登場し、デジタル写真集未収録の自然な笑顔を披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/10/243733.html続きを読む »

ゆうちゃみ２ｎｄ写真集　ちゃみＳｕｍｍｅｒ
￥3,190
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ゆうちゃみ写真集『ゆうな』
￥2,640
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

