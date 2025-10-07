 元SKE48・北野瑠華、泡風呂でのセクシーショットも！デジタル写真集『こっち向いてよ』本日発売 | RBB TODAY
元SKE48・北野瑠華、泡風呂でのセクシーショットも！デジタル写真集『こっち向いてよ』本日発売

北野瑠華デジタル限定写真集『こっち向いてよ』撮影：LUCKMAN（C）ワニブックス
　7日、元SKE48で現在は女優として活躍を見せる北野瑠華のデジタル限定写真集『こっち向いてよ』（ワニブックス）が発売された。

（表紙）北野瑠華デジタル限定写真集『こっち向いてよ』撮影：LUCKMAN（C）ワニブックス

　北野は岐阜県出身の26歳。2013年にSKE48の6期生として活動をスタート。2024年6月、SKE48を卒業。卒業後に発売した1st写真集『触れて、みる?』（白夜書房）が空前絶後の大ヒットを記録、グラビア界で一躍、時の人となる。『グラぱらっ！』（ABCテレビ）で地上波連ドラ初主演を務めるなど、女優として活躍しながら、グラビア誌にも多数出演している。

　同作は沖縄を舞台に撮影を敢行。美しい海と広がる青空に、開放的になった彼女の笑顔や大胆な脱ぎっぷりを心ゆくまで楽しめる内容に仕上がった。これまで数多くの雑誌グラビア、そして写真集をチェックしてきたファンにも、是非手に取ってもらいたい一作だ。

　北野はコメントで「今回のデジタル写真集の舞台は沖縄！私が過去に『寒いのが苦手』と言ったことを覚えて下さっていたみたいで、暖かい沖縄に連れてってくれました（笑）。おかげで沖縄の美しい景色や開放的な海で夏を感じながら楽しく撮影することができました。自然体な私を感じられる1冊になっているので、是非この写真集を見て今年最後の夏を楽しんでもらえたら嬉しいです」と語った。


《アルファ村上》

