日向坂46・正源司陽子＆藤嶌果歩がペア表紙！「しょげかほと過ごす特別なホリデイ」 | RBB TODAY

 日向坂46・正源司陽子＆藤嶌果歩がペア表紙！「しょげかほと過ごす特別なホリデイ」
日向坂46・正源司陽子＆藤嶌果歩がペア表紙！「しょげかほと過ごす特別なホリデイ」

『bis』冬号裏表紙（左・藤嶌果歩、右・正源司陽子）
  • 通常版表紙・与田祐希、金村美玖（日向坂46）、筒井あやめ（乃木坂46）

　12月1日発売の雑誌『bis』（光文社）冬号に、日向坂46の4期生・正源司陽子と藤嶌果歩が裏表紙に登場する。ペアで裏表紙を飾るのは2024年秋号に続いて2度目となる。

　今回はクリスマスや正月など、ホリデイシーズンを彩るさまざまなアイデアをシェアする「しょげかほと過ごす特別なホリデイ」企画。それぞれホリデイ気分を高める華やかな6LOOKを纏った。

　ホームパーティーでケーキを食べたり、プレゼント交換をしたりするなど、二人のリアルなホリデイの過ごし方を彷彿させるシチュエーションで撮影が行われた。さらに、ホリデイコフレや冬のおこもり美容アイテムなどを全7ページにわたり紹介している。

　正源司は「とっても可愛らしい雰囲気の中で、同期の藤嶌と一緒にクリスマスやパーティー感のある撮影ができて楽しかったです。『bis』は昨年出させていただいた時のちょっと大人っぽい秋メイクをすごく参考にさせていただいて、ブラウン系のアイシャドウを購入して試してみたりとか、新しい扉をたくさん開いてくださった雑誌で感謝しています」とコメントした。

　藤嶌も「私自身クリスマスが大好きなので、今回のテーマがうれしかったですし、同期の正源司と一緒にケーキを食べたり、本当にパーティーみたいな空気感で撮影を行えたのが幸せでした。初めて出させていただいたファッション誌が『bis』さんだったので、本当にうれしい思い出でいっぱいです。今回やっていただいた束感前髪も普段やることがないので、ミーグリとかで取り入れていきたいと思いましたし、これからもファッションを楽しみたいなって思います」と語っている。


