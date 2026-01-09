有村架純、東京メトロ新CMで市ケ谷の新たな魅力を発見 | RBB TODAY

9日、女優の有村架純がキャンペーンのイメージキャラクターを務める東京メトロの新CM「市ケ谷_私の心をほぐすもの」篇が、公式YouTubeチャンネルで先行公開された。TVCMは10日より、関東地域で順次放送開始される。

同作は、オフィスや大学が立ち並ぶ街として知られる市ケ谷を舞台に、有村が「ヒーリング」をキーワードに新たな魅力を発見していくストーリー。市ケ谷は、江戸時代から城下町として軍事拠点を担ってきた歴史的背景に加え、多くの大使館が置かれていることから国際色豊かな文化が浸透しており、世界各地の“休息”の方法が集まる「ヒーリングタウン」という一面も紹介されている。

CM内で有村は、新しい発見を求めて街を散策。ペットと一緒に参拝できる神社「市谷亀岡八幡宮」では、人間と同様に正装した柴犬の姿を目にし、「かわいすぎでしょ」とほっこりした表情を見せた。続いて訪れたのは、ボサノヴァの生演奏が楽しめる「Saci Perere」。日常の緊張がほどけるような心地よい演奏に、有村も思わず拍手を送る。

さらに「LASOLA Bhutan Restaurant」では、唐辛子をふんだんに使ったブータン料理と初対面。唐辛子と野菜の旨味があふれる料理を味わい、「なんかポカポカしてきた」と満足げな笑みがこぼれるシーンも収められている。

CM楽曲は前回に引き続き、Vaundyの「忘れる前に」を起用。軽やかなメロディーと、街を巡りながら新たな魅力を見つけていく有村の姿が重なる。

今回の新CM公開にあわせ、「チャレンジ」をテーマにした動画も特設WEBサイトや公式SNSで順次紹介される。有村が体験しているチャレンジのほか、特設WEBサイトでは300以上のチャレンジを用意。香りを確かめながら直感でスパイスを選び、オリジナルのジンジャーシロップ作りを体験できる「孝芳堂」や、ダイナミックなサンバの生パフォーマンスとブラジル料理を楽しめる「Saci Perere」での体験などが紹介されている。

有村は「今回もすごく楽しくて、あっという間の撮影でした。市ケ谷はオフィスや大学が多くあるイメージでしたが、国際色豊かな新たな一面を発見することができました！ 東京には、まだまだ知らない街の魅力があると思うので、これからも東京メトロのCMでいろいろと体験していきたいです！」とコメントしている。

※Find my Tokyo.「市ケ谷_私の心をほぐすもの」篇 15秒