SEVENTEEN・ジョシュア、ハリウッド俳優多数出席の「ゴールデングローブ賞」に登場 | RBB TODAY

ボーイズグループSEVENTEENのメンバー、ジョシュアがアメリカの権威ある授賞式「ゴールデングローブ賞」のレッドカーペットに登場し、注目を集めた。

1月11日（現地時間）、ジョシュアはアメリカ・ロサンゼルスのビバリーヒルズで開催された「第83回ゴールデングローブ賞」授賞式から公式に招待され、参加した。

【写真】「彼氏感やばい」ジョシュア、福岡を満喫

今回の参加は、主催側と高級車ブランド「LEXUS（レクサス）」のパートナーシップを通じて、実現した。

ジョシュアは俳優イ・ビョンホン、歌手兼女優アリアナ・グランデ、俳優ティモシー・シャラメなど、世界的なトップスターが大勢集結した今回の授賞式で、格別な存在感を放った。

この日、オールブラックスーツに華麗なアクセサリーを合わせ、洗練されたオーラを見せたジョシュアに、現地メディアの熱い取材競争が続いた。

（写真＝「ゴールデングローブ」）ジョシュア

『AP通信』をはじめ、『ビルボード』『バラエティ』『USAトゥデイ』といった有力メディアは、ジョシュアにインタビューを行い、高い関心を示した。

MTV、『ティーン・ヴォーグ』『デッドライン』など、主要なメディアもジョシュアの「ゴールデングローブ賞」登場を大きく取り上げ、彼のグローバルな影響力に注目した。

ジョシュアは、所属事務所PLEDISエンターテインメントを通じて、「『第83回ゴールデングローブ賞』に参加でき、光栄だ。おかげさまで新しい刺激と多くのインスピレーションをもらった」と感想を述べた。続けて、「今年も多様な活動で良い姿をお見せできるよう、努力し続ける」という抱負を付け加えた。

（写真＝「ゴールデングローブ」）ジョシュア

なお、ジョシュアは最近、グループ活動だけでなく、個人としても目覚ましい活躍を続けている。2025年、海外アーティストとコラボした『Love Is Gone（with JOSHUA of SEVENTEEN）』『So Many Roads』をリリースし、音楽的な才能を披露した。

このほかにも、ユネスコ青年親善大使任命式の演説およびロサンゼルス市議会感謝牌授与など、世界を舞台に多方面で影響力を見せている。

◇ジョシュア プロフィール

1995年12月30日生まれ。本名ホン・ジス、英語名ジョシュア・ホン。ロサンゼルス出身の韓国系アメリカ人。2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではボーカルチームに所属し、サブボーカルを担当している。優れたビジュアルに定評があり、韓国では「ビジュアルプリンス」と呼ばれることも。紳士的な性格から「ジェントルマン」の愛称で親しまれるが、独特なギャグセンスで“メンバー随一のおもしろキャラ”としてもポジションを確立している。

■【写真】ジョシュア、ファンを虜にする“洗練ビジュアル”

■【写真】ジョシュア、モルディブで魅せた“大人の夏”

■【写真】ジョシュア、王子様から「オラオラ系」に