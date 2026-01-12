SKE48新成人が晴れ着姿を披露！「猫顔」「ゴージャス」恒例の“何世代？”に盛り上がり | RBB TODAY

本日1月12日、愛知県名古屋市の「熱田神宮」にて、SKE48の新成人メンバーの成人式が行われ、倉島杏実、桒原椿、雲井紗菜、大村杏、河村優愛、福原心春が“振り袖姿”を披露した。



■劇場デビュー17周年「心を強く、頑張りたい」



二十歳の抱負について、河村は「20代の仲間入りとなる。大きな変化だと思っているので、いい大人になれるために変化していきたい」と明かし、雲井は「たくさんの人に顔と名前を覚えてもらうこと」と目標を掲げた。また、佐賀県出身の桒原は「感謝の気持ちを忘れずに、自分らしく前向きに頑張りたい。佐賀県にも応援してくださる方がたくさんいるので、佐賀でも貢献できるような人になりたい」と故郷への思いを述べた。

左から倉島杏実、大村杏(衣装協力・株式会社清水屋) 撮影／山田

2025年10月に劇場デビュー17周年を迎えたSKE48。11歳から活動している倉島は「（ファンやスタッフに）私の成人を見せることができて、心から嬉しいです」と話し、「より第一線でSKE48を引っ張っていける、大きな存在になれるように、心を強く頑張りたい」と宣言。続いて大村も「大人として、後輩を引っ張っていけるような存在になりたい」と意気込んだ。

福原心春（衣装協力・株式会社清水屋) 撮影／山田

SKE48は現在、第14期生オーディションを開催中。福原は「“初めての後輩”ができる年にもなる。誰かのことを支えられるような、守れるような、そんな強い人間になっていきたい。SKE48の一員としても、一人の人間としても、素敵な人間になれるよう精進したい」と力強く語った。



■同期・先輩・家族が祝福！それぞれの“二十歳の誕生日”



華やかな“晴れ着”を披露した新成人メンバーたち。「20歳の誕生日をどのように過ごしたか？」という質問に対して、倉島は「同期のメンバー達とご飯に行って、初めてお酒をみんなで乾杯した。お店も予約してくれたり、誕生日プレートも用意してくれたりして、素敵な誕生日になった。同期で（私が）一番最年少になるので、みんなでお酒が飲めるのは、“時代が動いたな”という感じがして、すごい感慨深かったです」と同期との思い出を振り返った。

大村杏（衣装協力・株式会社清水屋) 撮影／山田

また福原は、同グループの青海ひな乃からプレゼントと手紙をもらったことを明かし、東京で誕生日を迎えた大村は「急に愛知からお母さんと妹が会いに来てくれた」と家族からのサプライズを体感するなど、それぞれ特別な時間を過ごしたようだった。

河村優愛（衣装協力・株式会社清水屋) 撮影／山田

一方、1月31日に20歳の誕生日を迎える河村は、「（当日は）SKE48の35枚目シングルのトーク会・握手会。たくさんの方からお祝いの言葉をいただける日になると思うので、一人ひとりの言葉をかみしめていきたい」とファンと過ごす誕生日に思いを馳せた。

雲井紗菜（衣装協力・株式会社清水屋) 撮影／山田

二十歳にやりたいことについて、大村は「海外旅行に挑戦したい」、桒原は「1人旅をしてみたい」と答え、雲井は「モデルなど写真のお仕事にチャレンジしたい」と新境地開拓への意欲を示した。

「わたち」と噛んだ河村を見上げる倉島(衣装協力・株式会社清水屋) 撮影／山田

終始、和やかな雰囲気で行われたSKE48新成人メンバーの集い。中盤には、「二十歳になったら投資をしたい」と明かした河村が、「私は」と話すつもりが、「わたちは」と噛んでしまうプチハプニングが発生。隣に座っていた倉島が思わず笑顔で河村を見上げるなど、会場が笑いに包まれるシーンも。



■倉島杏実「私たちは“確定”でSKE48を引っ張っていきたい」



恒例の「今年の新成人メンバーは何世代？」という質問には、それぞれが回答。猫好き＆猫っぽい顔が揃うことから、河村は「ニャンニャン世代」、大村は「猫顔世代」と回答。雲井は色々な“かわいい”が集まっていることにふれ、「それぞれのなりたい顔世代」とユニークに名付けた。

桒原椿（衣装協力・株式会社清水屋) 撮影／山田

左から河村優愛、倉島杏実、大村杏、桒原椿(衣装協力・株式会社清水屋)撮影／山田

また、同世代に第一線で活躍するメンバーも多いことから、福原は「ゴージャス世代」、桒原は「キラキラ世代」と回答。倉島は「確定次世代」と答え、「私たちは、“確定で”SKE48を先頭で引っ張っていきたい世代。この世代でSKE48を引っ張っていくぞっていう強い気持ちです」とネーミングに込めた強い決意を語った。