日向坂46・渡辺莉奈、高校2年生になった“等身大の微笑み”！制服姿で表紙に登場 | RBB TODAY

日向坂46・渡辺莉奈、約1年ぶりの『週チャン』！ より大人っぽく成長した姿で… | RBB TODAY
17日発売の『週刊少年チャンピオン』46号（秋田書店）に、日向坂46の四期生・渡辺莉奈が登場。前回の出演からさらに可愛く、そして大人っぽく成長した姿で表紙＆巻頭ページを飾った。
日向坂46・渡辺莉奈がメイド風衣装や制服姿に！ 『アップトゥボーイ』vol.344で8ページロンググラビア | RBB TODAY
10月23日発売の『アップトゥボーイ』vol.344（ワニブックス）に、日向坂46・渡辺莉奈がソログラビアで登場した。
18日、日向坂46の渡辺莉奈が『週刊少年チャンピオン』42号（秋田書店）の表紙＆巻頭特集に登場する。
発売されたばかりの15thシングル『お願いバッハ！』で初の選抜2列目に抜擢された渡辺莉奈が週チャンにカムバック。等身大の微笑みと、ちょっぴり大人なまなざしを披露している。大人っぽい白いワンピースを着て微笑む姿から、ルームウエアにメガネ姿ではにかんだ笑顔を見せる姿まで、高校2年生になった“りなし”の今を収録している。
同作には両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施される。
渡辺はコメントで「四期生オーディションでメディア賞に選んでいただいて以来、4回も表紙を務めさせていただけてとっても幸せです 白いワンピースのシーンではスタッフの皆さんから『大人っぽくなったね』と言っていただけたことが嬉しかったです！これからも日向坂46の一員としてがんばるので、見守ってくださると嬉しいです！」と語った。