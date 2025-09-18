日向坂46・渡辺莉奈、高校2年生になった“等身大の微笑み”！制服姿で表紙に登場 | RBB TODAY

18日、日向坂46の渡辺莉奈が『週刊少年チャンピオン』42号（秋田書店）の表紙＆巻頭特集に登場する。

『週刊少年チャンピオン』42号（C）秋田書店

発売されたばかりの15thシングル『お願いバッハ！』で初の選抜2列目に抜擢された渡辺莉奈が週チャンにカムバック。等身大の微笑みと、ちょっぴり大人なまなざしを披露している。大人っぽい白いワンピースを着て微笑む姿から、ルームウエアにメガネ姿ではにかんだ笑顔を見せる姿まで、高校2年生になった“りなし”の今を収録している。

『週刊少年チャンピオン』42号（C）秋田書店

『週刊少年チャンピオン』42号（C）秋田書店

同作には両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施される。

『週刊少年チャンピオン』42号（C）秋田書店

渡辺はコメントで「四期生オーディションでメディア賞に選んでいただいて以来、4回も表紙を務めさせていただけてとっても幸せです 白いワンピースのシーンではスタッフの皆さんから『大人っぽくなったね』と言っていただけたことが嬉しかったです！これからも日向坂46の一員としてがんばるので、見守ってくださると嬉しいです！」と語った。