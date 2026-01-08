 “三億円事件”はなぜ解決に至らなかったのか？時効効成立から50年の節目にNHK『未解決事件』が再検証 | RBB TODAY
“三億円事件”はなぜ解決に至らなかったのか？時効効成立から50年の節目にNHK『未解決事件』が再検証

3億円事件容疑者モンタージュ（C）NHK
  • 3億円事件容疑者モンタージュ（C）NHK
  • 偽白バイ（C）NHK
  • 現場（C）NHK
  • 謝罪会見（C）NHK

　1月10日22時放送の『未解決事件』（NHK）では、1968年12月10日に発生した「三億円事件」を取り上げる。同番組では時効成立から50年の節目に、独自に入手した膨大な捜査資料と新たな証言をもとに、事件が解決に至らなかった背景を検証する。

偽白バイ（C）NHK

　白昼の東京・府中市で、偽の白バイ警官を装った人物が現金輸送車ごと約3億円を奪った三億円事件。現在の価値で約30億円相当とも言われる被害額に加え、犯行時間はわずか約3分。暴力を使わない巧妙な手口は「劇場型犯罪」とも呼ばれた。警察はのべ17万人の捜査員、12万人の捜査対象者を動員する空前の捜査を展開したが、事件から7年後に時効が成立し、未解決のまま終わっている。

現場（C）NHK

　番組では、犯行現場の一部始終を目撃した当時高校生の女性が初めて取材に応じ、白バイへの違和感や、警官姿の犯人が発した言葉、犯人の様子を証言する。

　さらに、捜査資料の分析と関係者への取材を通じて、初動捜査のつまずきが捜査全体に影響した可能性にも迫る。捜査資料の中で見つかった刑事の手記には「初動のつまずきを取り戻すことは容易ではない」といった趣旨の苦悩も残されていたという。加えて、偽白バイをめぐる重要証言が見落とされていた可能性など、捜査の混迷を浮かび上がらせる。

謝罪会見（C）NHK

　小説・映画・漫画など数々の題材となり、国民的ミステリーとして語られてきた三億円事件。同番組はそれを「検証すべき現実」として捉え直し、半世紀を経たいま残る“捜査の影”を追う。


《アルファ村上》

