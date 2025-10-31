 日向坂46・河田陽菜、黒ランジェリーで“クール狙い”のはずが…オフショ感満載のスマイルカット披露！ | RBB TODAY
日向坂46・河田陽菜、黒ランジェリーで“クール狙い”のはずが…オフショ感満載のスマイルカット披露！

封入特典ポストカード第3弾 日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房
　11月11日に発売される日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、封入特典ポストカード全6種のうち3種目の絵柄が公開された。

　今回公開されたのは、黒いランジェリーをまとい、キュートな笑顔を見せているショット。河田本人は「ファッションモデルさんみたいにクールな表情で撮影したい」と意気込んでいたという。しかし、ほんの少し気を抜いた瞬間に“いつものぶりっこスマイル”が出てしまい、オフショット感満載の一枚に下がっている。

　同作はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。幸福度ランキングの高さでも知られる北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔やリラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキッとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録した。

　見どころとして、世界最古の遊園地と言われるBakkenでのはしゃいだ様子や、ご当地ビールを楽しむ姿、ずっと夢見ていたプリンセスに変身した姿など、本人のリクエストにも応えたハッピーなカットが満載。

　さらに、デザインの街ならではのおしゃれなシチュエーションでの水着シーンや、ロマンティックな雰囲気から親近感のある空気感まで、テンションの異なるランジェリーシーンも収録されている。


《アルファ村上》

