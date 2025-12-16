橋本梨菜、小麦色のメリハリボディ披露！ガレージ舞台にノスタルジックグラビア | RBB TODAY

16日発売の『FLASH』（光文社）最新号にグラビアアイドルの橋本梨菜が登場した。

今回橋本はインダストリアルな雰囲気漂うガレージを舞台にしたグラビアを披露。フィルムカメラでのノスタルジックなカットやキャンピングカーの中での露出感あふれるショットなどのショットに挑戦している。

橋本は大阪府出身の32歳。7歳から子役として活動開始。「なにわのブラックダイヤモンド」の愛称でトップグラビアアイドルとして活躍し、2025年3月にグラビア10周年を迎えた。アイドルユニット「sherbet」のメンバーとしても活動しながら俳優としての顔も持つ。配信中のドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』(DMM TV)では悪役のヒロインを演じ話題を呼ぶなど、マルチに活躍し続けている。

ミスFLASH2025の卒業グラビア第3弾として、MAHOが登場。自身の提案で、キャンピングカーと泡風呂でのグラビアを披露した。 「大人っぽいシチュエーションで撮影してみたくて」との言葉通り、挑発的な表情が印象的な、セクシーでセンセーショナルな作品になっている。

MAHO(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

MAHOは広島県出身の27歳。2019年にPerfumeらを輩出したアクターズスクール広島に入学し、歌と踊りを学んだ。2024年に上京し、芸能活動をスタート。歌手や俳優として活動している。

アイドルグループ・ドラマチックレコードの新居歩美も登場。5ページにわたって色気あふれるグラビアを展開している。

新居歩美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎カノウリョウマ

YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』への出演で一躍有名になった新居だが、「動画で見ると緊張しているようには見えないかもしれませんが、実は緊張しているんです」と明かしている。インタビューではアイドルを目指した理由から、今後の目標までを語っている。

新居は香川県出身の22歳。アイドルグループ・ドラマチックレコードのメンバーとして活躍。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』で大喜利が強すぎるアイドルとして数々のドッキリ動画に出演しブレイクした。