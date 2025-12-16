NGT48・大塚七海、ランジェリーカットに初挑戦！1st写真集先行カットが公開 | RBB TODAY

2026年2月13日に発売されるNGT48・大塚七海の1st写真集（KADOKAWA）から先行カットが公開された。

大塚は11thシングル『希望列車』でWセンターの一人を務めるなど、グループの顔として活躍中だ。今回公開されたのは、新潟・佐渡島の海の桟橋での爽やか＆鮮やかな青ビキニショットや、大塚自身初挑戦となったランジェリーカットなど、計5点。優しく微笑む健康美あふれる水色、オトナの色気漂う黒のランジェリーと、それぞれ異なる魅力を放つカットや、早朝に撮影した浴衣に眼鏡姿の“寝起き”感のあるナチュラルな姿も収められている。

©KADOKAWA／写真：岡本武志

©KADOKAWA／写真：岡本武志

また撮影には自身のカメラも持参し、空いた時間に撮影も行った。写真集のどこかに大塚の撮影したカットも使われる予定だ。今回の撮影に際し、自身も積極的にアイデアを出して取り組んだ、まさに大塚の気持ちが詰まった一冊となっている。

©KADOKAWA／写真：岡本武志

同作の発売を記念して2026年2月22日、23日には東京で、2月28日には地元・新潟で、本人登壇のお渡し会イベントも開催される。

©KADOKAWA／写真：岡本武志

Amazon、楽天ブックス、セブンネット、星野書店で書店限定特典付き写真集も発売される。紀伊國屋書店 新潟店では、ランダム特典付き写真集を発売する。