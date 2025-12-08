 yosugala・汐見まとい、セクシーすぎる黒ランジェリー姿！“暗殺者のシスター”がテーマの撮り下ろしグラビア | RBB TODAY
yosugala・汐見まとい、セクシーすぎる黒ランジェリー姿！“暗殺者のシスター”がテーマの撮り下ろしグラビア

撮影/高橋慶佑 ヘアメイク/海瀬志津奈(JULLY) スタイリング/大橋みずな
  • 撮影/高橋慶佑 ヘアメイク/海瀬志津奈(JULLY) スタイリング/大橋みずな
  • （表紙）『旬撮 GIRL Vol.27』撮影/高橋慶佑 ヘアメイク/海瀬志津奈(JULLY) スタイリング/大橋みずな
  • 撮影/高橋慶佑 ヘアメイク/海瀬志津奈(JULLY) スタイリング/大橋みずな
  • 撮影/高橋慶佑 ヘアメイク/海瀬志津奈(JULLY) スタイリング/大橋みずな
  • 撮影/武田敏将 ヘアメイク/mahiro(エムズアップ) スタイリング/毛塚由恵
  • 撮影/武田敏将 ヘアメイク/mahiro(エムズアップ) スタイリング/毛塚由恵
  • 撮影/武田敏将 ヘアメイク/mahiro(エムズアップ) スタイリング/毛塚由恵
  • 撮影/武田敏将 ヘアメイク/伊藤遥香 スタイリング/米丸友子

　8日、週刊SPA!の水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.27』（扶桑社）が発売された。


汐見まとい「妖艶なアサシンに射抜かれて」SPA！デジタル写真集 (ＳＰＡ！ＢＯＯＫＳ)
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

旬撮GIRL vol.27 (扶桑社ムック)
￥1,980
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　今回で第27弾となる同作には、6人のグラビアアイドルの撮り下ろしカットが大ボリュームで掲載されている。表紙を飾るのは、「ハカナ系美少女」として話題のアイドルグループ「yosugala」の汐見まといだ。暗殺者として活動するシスターを演じ、セクシーな姿を披露している。

（表紙）『旬撮 GIRL Vol.27』撮影/高橋慶佑 ヘアメイク/海瀬志津奈(JULLY) スタイリング/大橋みずな
撮影/高橋慶佑 ヘアメイク/海瀬志津奈(JULLY) スタイリング/大橋みずな

　シスター服を身に纏い、舌でナイフを舐めようとする狂気的な一面を見せながらも、セクシーな展開も収録。美しい肌とプロポーションで惑わせながら、相手をなぎ倒すかのような様子が想像できる内容となっている。束の間の休息場面も捉えており、ソファでくつろぐ様子から、一時の安らぎを感じさせる入浴シーンも収録されている。教会を舞台に繰り広げられるミッションに注目だ。

撮影/武田敏将 ヘアメイク/mahiro(エムズアップ) スタイリング/毛塚由恵
撮影/武田敏将 ヘアメイク/mahiro(エムズアップ) スタイリング/毛塚由恵
撮影/武田敏将 ヘアメイク/mahiro(エムズアップ) スタイリング/毛塚由恵

　裏表紙には「フィロソフィーのダンス」の奥津マリリが登場する。「マリチチ」と称されるバストを武器に、グラビアでも存在感を示す彼女のボディを堪能できる。トップスに収まりきらないほどの「マリチチ」のボリューム感を、近距離で撮影したカットで掲載。芸術的ともいえる美貌を表現すべく太陽光も活用しながら、造形美を感じさせるポージングで魅了していく。

撮影/武田敏将 ヘアメイク/伊藤遥香 スタイリング/米丸友子
撮影/武田敏将 ヘアメイク/伊藤遥香 スタイリング/米丸友子
撮影/武田敏将 ヘアメイク/伊藤遥香 スタイリング/米丸友子

　また、菅谷夏子は風情ある旅館でボディを存分に披露する。海水浴場で遊んでいる無邪気な様子から、艶やかな浴衣姿、そして行儀よくかけ湯をする姿や、セクシーな水着での入浴姿も見ることができる。そのほか、伊織ふう香、苗加結菜、はのんまゆといったアイドルも登場し、「アイドル祭り」な一冊になっている。


ハカナ系美少女・汐見まとい、“アサシングラビア”でセクシーなミッションに挑戦 | RBB TODAY
画像
アイドルグループ「yosugala（ヨスガラ）」の汐見まといが、15日発売の『週刊SPA！』最新号（扶桑社）に登場。アサシン（暗殺者）グラビアに初挑戦した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/15/228179.html続きを読む »

フィロソフィーのダンス・奥津マリリ、過去最大露出に挑戦！ 横チチに下チチ、お尻のホクロまで | RBB TODAY
画像
フィロソフィーのダンス・奥津マリリが、8年ぶりに『週刊プレイボーイ』誌面に登場。さらにデジタル写真集『マイ・シリウス』を発売し、これまでで最大の露出となるグラビアを披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/21/226000.html続きを読む »
《アルファ村上》

