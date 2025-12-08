yosugala・汐見まとい、セクシーすぎる黒ランジェリー姿！“暗殺者のシスター”がテーマの撮り下ろしグラビア | RBB TODAY

8日、週刊SPA!の水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.27』（扶桑社）が発売された。

今回で第27弾となる同作には、6人のグラビアアイドルの撮り下ろしカットが大ボリュームで掲載されている。表紙を飾るのは、「ハカナ系美少女」として話題のアイドルグループ「yosugala」の汐見まといだ。暗殺者として活動するシスターを演じ、セクシーな姿を披露している。

（表紙）『旬撮 GIRL Vol.27』撮影/高橋慶佑 ヘアメイク/海瀬志津奈(JULLY) スタイリング/大橋みずな

シスター服を身に纏い、舌でナイフを舐めようとする狂気的な一面を見せながらも、セクシーな展開も収録。美しい肌とプロポーションで惑わせながら、相手をなぎ倒すかのような様子が想像できる内容となっている。束の間の休息場面も捉えており、ソファでくつろぐ様子から、一時の安らぎを感じさせる入浴シーンも収録されている。教会を舞台に繰り広げられるミッションに注目だ。

裏表紙には「フィロソフィーのダンス」の奥津マリリが登場する。「マリチチ」と称されるバストを武器に、グラビアでも存在感を示す彼女のボディを堪能できる。トップスに収まりきらないほどの「マリチチ」のボリューム感を、近距離で撮影したカットで掲載。芸術的ともいえる美貌を表現すべく太陽光も活用しながら、造形美を感じさせるポージングで魅了していく。

また、菅谷夏子は風情ある旅館でボディを存分に披露する。海水浴場で遊んでいる無邪気な様子から、艶やかな浴衣姿、そして行儀よくかけ湯をする姿や、セクシーな水着での入浴姿も見ることができる。そのほか、伊織ふう香、苗加結菜、はのんまゆといったアイドルも登場し、「アイドル祭り」な一冊になっている。