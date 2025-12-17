やわらか“おもちパール”がたまらない！ゴンチャ、新年に向けて「もちmochi抹茶 ミルクティー」を発売 | RBB TODAY

ゴンチャ ジャパンは12月26日から、国産抹茶100%を使用したドリンク「もちmochi抹茶」を期間限定で販売する。

ゴンチャ「もちmochi抹茶」

同商品は、コクと旨み、香りを最大限に引き出した国産抹茶100%の抹茶ミルクティーに、やわらかくもちもちの「おもちパール」とミルクフォームをトッピングしたドリンクだ。

「もちmochi抹茶 ミルクティー」はコクと旨み、香りを最大限引き出した抹茶に、やわらかくもちもちの「おもちパール」とミルクフォームを合わせた。紅白の色合いが新年らしいミルクティーだ。

「もちmochi抹茶 ほっとミルクティー」は奥深い味わいの抹茶に、ミルクフォームと「おもちパール」を合わせたホットミルクティー。やわらかくもちもちの「おもちパール」は、温かさでとろけるような食感に。コクと旨みが際立つ1杯だ。

もちmochi抹茶 ほっとミルクティー （HOT/S） 670円

「おもちパール」はほんのり甘く、もちもち。淡いピンク色の見た目も華やかだ。ホットのドリンクにトッピングすると、よりとろけるような食感が楽しめる。「黒糖ブラック ジェラッティー」や「焙じ茶 ミルクティー(HOT)+ミルクフォームトッピング」に合わせるのがおすすめ。

おもちパール 90円

「抹茶フィナンシェ」はひとくちごとに抹茶の豊かなコクと旨みがじゅわっと広がる、しっとり食感のフィナンシェ。抹茶ならではの奥深い風味とふくよかな香りに、ふっくら炊いたあずきがやさしい甘さを添える、上品で調和のとれた味わいだ。

抹茶 フィナンシェ 220円

サイズと販売価格は、もちmochi抹茶 ミルクティー(ICED/M)が670円、もちmochi抹茶 ほっとミルクティー(HOT/S)が670円、おもちパールが90円、抹茶 フィナンシェが220円。「もちmochi抹茶」と抹茶 フィナンシェを一緒に購入すると20円引きとなる。記載価格はすべて税込み。

販売店舗は国内ゴンチャ全店。一部商品を販売していない店舗がある。発売日は12月26日。先行販売として12月18日からららぽーと豊洲店と秋葉原中央通り店で販売する。トッピングのみ全店で12月26日より販売する。