IVE・ウォニョンのエレガントな魅力が満載！ソロ写真集が本日より予約開始 | RBB TODAY

15日14時より、BookLiveが運営するK-POP総合デパート「D'PARTMENT」の公式サイト「D'PARTMENT ONLINE STORE」で、K-POPアーティストの写真集「D'ICON」シリーズ最新作となる女性グループ「IVE」チャン・ウォニョンのソロ写真集『D'ICON VOLUME N°31 JANG WONYOUNG ONE AND ONLY』の受注予約が開始される。

今回の写真集はウォニョンの新たな表情に出会える一冊となっている。飾らない表情を素肌感のある撮影と柔らかな光が包み込んだカットも収録された。また、冬らしいラグジュアリーな雰囲気とシックなビジュアルを堪能できる。

商品は全4タイプ(A・B・C・D)で展開され、各タイプで異なる表紙デザインを楽しめるほか、タイプごとに内容の異なる特典が付属する。同作は168ページで、価格は5390円(税込)。発売日は2026年1月28日を予定している。

【A-TYPE付録】@DISPATCH NEWS GROUP

【B-TYPE付録】@DISPATCH NEWS GROUP

A-TYPEの付録はフォトカード3枚セット、ミラーアクリルキーリング1個、デジタルカメラカードパック(カード7枚+ケース1個)。B-TYPEの付録はフォトカード3枚セット、ミニチュアアクリルキーリング1個、ポストカードフレームスタンドセット(ポストカード5枚+スタンド1個)。C-TYPEの付録はフォトカード3枚セット、ウォールカレンダー1個、IDフォトフレームセット(IDフォト2枚+ケース1個)。D-TYPEの付録はフォトカード3枚セット、アクリルフォトスタンド1個、シークレットカードセット(カード5枚+ケース1個)となっている。

【C-TYPE付録】@DISPATCH NEWS GROUP

【D-TYPE付録】@DISPATCH NEWS GROUP

D'PARTMENTで同作を購入すると、プレミアムな特典としてクリアフォトカード(54×85mm)が付属する。クリアフォトカードには写真集未収録の未公開カットを使用しており、日本公式販売ストアであるD'PARTMENT限定の特別仕様だ。