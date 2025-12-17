「ソンケ（整形怪物）と言われるけど、その通り」元巨人投手とトップ女優の両親失った娘ジュンヒ、“整形Vlog”予告 | RBB TODAY

元プロ野球選手で読売ジャイアンツにも在籍した故チョ・ソンミンさんと、国民的女優だった故チェ・ジンシルさんの娘チェ・ジュンヒが、整形に関する動画を予告した。

チェ・ジュンヒは12月16日、YouTubeチャンネル「ジュンヒ」の動画の終盤で「次の動画はチューニングVlog」と告知した。

続けて「そういうことになった。悪質コメントは控えてほしい。女性は一生ケアが必要ではないか。少しチューニングすることにした。それについてのVlogで戻ってくると思う。久しぶりにお姉さんたちがすごく喜んでくれそうだ」と語り、整形手術に関するVlogになることを予告した。

先立ってチェ・ジュンヒは12月9日、自身のインスタグラムに「眉間の腫れのせいでパンパンに腫れている点を除けば、この程度なら本当に大丈夫じゃないですか」という文とともに動画を投稿した。

彼女は動画の中でメイクをしながら、「手術して7日目だ」と説明した。

これを見たネットユーザーたちが「目は何をしたのか。目の後方切開の修復をしたのか」と尋ねると、チェ・ジュンヒは「いろいろたくさんやった」とし、「これは別途動画で作るつもりだ」と答えていた。

（画像＝「ジュンヒ」）チューニングVlogを予告するチェ・ジュンヒ

この動画が、予告された“チューニングVlog”に該当するとみられる。

チェ・ジュンヒは、これまでもたびたびチューニングしたことを明らかにし、自身のことを「ソンケ（整形怪物の略）と言われるけど、その通り」と語ったこともある。

特に、自身の経験から減量してから整形や施術を受けるようにすすめており、「そうしてこそ効果がすぐ目に見えて、お金を使った価値を実感できる。十分に元を取った後輩として申し上げる」などとアドバイスした。

（写真＝チェ・ジュンヒSNS）

チェ・ジュンヒは一時、体重が96kgまで増えたものの、継続的な努力によって41kgのスリムな体型を手に入れたことで知られる。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母は2008年に、父は2013年に突然この世を去っている。いずれも享年39歳。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母と同じく女優として活動すると伝えられたが、同年5月に契約解除となった。

