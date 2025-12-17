 こっちのけんと、全国マクドナルドクルーにエール！新曲『ピクルス』本日配信＆MVも21時よりプレミア公開 | RBB TODAY
こっちのけんと、全国マクドナルドクルーにエール！新曲『ピクルス』本日配信＆MVも21時よりプレミア公開

　17日、こっちのけんとの新曲でマクドナルドとのタイアップソング『ピクルス』が配信開始された。


　こっちのけんとは「緑のマルチアーチスト」をキャッチコピーに、楽曲制作や映像制作、デザインなど幅広いアーティストとして活動中。2024年5月27日にリリースした6th single『はいよろこんで』はSNSを含む総再生回数が200億回を突破。ストリーミング再生回数は2.5億回を突破し、Music Videoの再生回数も1.9億回を超えている。日本のみならず海外チャートでも1位を獲得するなど、大きな注目を浴びるなか、2024年12月『第66回 輝く!日本レコード大賞』最優秀新人賞受賞および『第75回NHK紅白歌合戦』への初出場を果たしたことでも話題を呼んだ。

こっちのけんと ©blowout Music Labels

　同楽曲は、マクドナルドとのタイアップソングで、全国で働くマクドナルドのクルーに送るエールをテーマに制作された。こっちのけんとはかねてよりマクドナルド商品への愛着を公言しており、大ヒット曲『はいよろこんで』のYouTube概要欄には「セットにチキンナゲットもつけます。ここぞとばかりに欲張ります。セットの飲み物はミルクです。口頭で注文した時クルーにクスっと笑われました。なんでや」と記載するほど。

こっちのけんと『ピクルス』ジャケット

　こっちのけんとは本日リリースされた『ピクルス』に関して「一人でいるのが好きだった僕にとって青春という言葉がとても眩しく思っていたのですが、大人になって改めて思うとアルバイトで皿洗いのスピードを極めていた時間とかが青春だったなと思い、そんな自分だけの気持ちを込めて作りました」とコメントを寄せている。

　また、こっちのけんとが満面の笑みでマクドナルドのハンバーガーと向き合うコラボビジュアルも公開。なお本日より、マクドナルドの店内放送にこっちのけんとが出演する。また『ピクルス』のミュージックビデオも本日21時に公開予定。アルバイトを通して学生たちが成長する「かけがえのない青春」をアニメで描いた作品となっており、総勢16名のアニメーターが参加している圧巻の一作だ。『ピクルス』を使用したマクドナルドのCMも現在公開中。

マクドナルドCM「青くない青春が、ある。」篇

※こっちのけんと『ピクルス』MUSIC VIDEO（17日21時プレミア公開 ）
※マクドナルドCM「青くない青春が、ある。」篇


《村上弥生》

