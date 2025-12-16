 SKE48・青海ひな乃、シャツを脱ぎ捨てランジェリー姿に！ | RBB TODAY
SKE48・青海ひな乃、シャツを脱ぎ捨てランジェリー姿に！

青海ひな乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明
  • 青海ひな乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

　16日発売の『FLASH』（光文社）最新号に、SKE48の青海ひな乃が登場。グループ初のグローバルユニット「Quadlips」での活動を9月末まで行っていた青海が、6ページにわたるグラビアに掲載されている。


　誌面カットでは、レースがあしらわれた白のランジェリー姿を披露。チェックシャツを脱ぎ捨てながらカメラを真っ直ぐに見つめる表情、鍛え上げられたウエストラインなど、ヘルシーかつ大人びた“美ボディ”が際立つ一枚となっている。

　インタビューでは「Quadlips」の活動拠点であるタイでの生活について、その苦労や抱いた悩みについて語っており、同時にこれからのSKE48での活動における意気込みも話している。

　青海は愛知県出身の25歳。2018年12月にSKE48第9期生オーディションに合格。30thシングル『絶対インスピレーション』でシングル表題曲のセンターに選ばれるなど、SKE48の中心として活躍している。


