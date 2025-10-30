日向坂46・河田陽菜、ビキニ姿でバレー満喫！デンマークのビーチで晴れやかな笑顔見せる | RBB TODAY

11月11日に発売される日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、封入特典ポストカード全6種のうち、第2弾となる絵柄が公開された。
今回公開されたのは、デンマークのベルビュービーチで撮影された一枚だ。 現地で偶然出会ったバレー部の学生からボールを借り、ビーチバレーを楽しんだ後、ひと息ついた瞬間を捉えている。
同作は、幸福度の高さで知られるデンマークのコペンハーゲンで全編撮影された。 無防備な笑顔から大人びた表情まで、等身大の河田の魅力が詰まった一冊となっている。見どころは、コペンハーゲンの街並みで撮影された愛くるしい姿や、河田のリクエストを反映したロケ内容、スタイリッシュなビーチやプールでの水着シーン、そしてこれまでにない大人びた表情を見せるランジェリーシーンなど多岐にわたる。 さらに、アイドルを目指した日から日向坂46の卒業を決めた現在、そして未来について語るロングインタビューも収録される。
