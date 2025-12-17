 鈴木愛理、宮古島撮影の未公開カット満載！4月始まりの「2026卓上カレンダー」発売決定 | RBB TODAY
鈴木愛理、宮古島撮影の未公開カット満載！4月始まりの「2026卓上カレンダー」発売決定

鈴木愛理４月始まり2026卓上カレンダー表紙　　　
  • 【特別版】AR動画付き フォトカード(全11種)セット
  • ①カレナビ楽天店特典『チェキ風カード』画像
  • ➁楽天ブックス特典『チェキ風カード』画像
　2026年2月21日、『鈴木愛理4月始まり2026卓上カレンダー』（ハゴロモ）が発売される。


　同作は販売中の『1月始まり壁掛けカレンダー』に収録しきれなかった未公開カットのみで構成された一冊だ。全カットを沖縄・宮古島で撮影しており、南国の風景を背景に多彩な表情を捉えた撮り下ろし写真が楽しめる。デスク周りに置きやすいA5サイズの卓上タイプで、日常使いや収納にも適した仕様となっている。

【特別版】AR動画付き フォトカード(全11種)セット

　また、特別版として『AR動画付き フォトカード(全11種)セット』も同時発売される。フォトカードはカレンダーに登場する衣装・ロケーションごとの全11種で、専用アプリでスマートフォンをかざすと、撮影風景やオフショットなどの限定動画（全11種）が視聴可能だ。この『AR動画付きフォトカードセット』は、HMV&BOOKSオンライン(morecos+)および発売記念イベント限定での販売となる。

　発売記念イベントは、東京と兵庫の2会場で開催される。東京会場は2026年2月21日にHMVエソラ池袋イベントスペースにて、12時から18時30分までの全6回。兵庫会場は2026年2月23日にHMV三宮オーパイベントスペースにて、11時30分から17時15分までの全5回実施される。イベント対象商品は『卓上 鈴木愛理4月始まり2026カレンダー&AR動画付き フォトカード(全11種)セット』で、価格は7040円(税込)。

①カレナビ楽天店特典『チェキ風カード』画像
➁楽天ブックス特典『チェキ風カード』画像

　さらにカレナビ楽天店では、予約者にチェキ風カード1枚をプレゼントするほか、抽選で50名にサイン&宛名入りカレンダーが当たるキャンペーンを実施。販売期間は2025年12月17日12時から2026年1月15日23時59分まで。楽天ブックスでも同様に、予約・購入者へのチェキ風カード1枚プレゼント特典が用意されている。

　『鈴木愛理 4月始まり2026卓上カレンダー』単体の仕様はA5サイズ26ページで、価格は3740円(税込)。各ネットショップおよび取り扱い書店等で順次予約受付が開始されている。『鈴木愛理 4月始まり2026卓上カレンダー&AR動画付き フォトカード(全11種)セット』の価格は7040円(税込)。こちらの予約期間は2025年12月17日12時から2026年1月18日23時59分までとなり、商品は3月下旬より順次発送される予定だ（AR動画付きフォトカードはA6サイズ全11種セット）。


《アルファ村上》

