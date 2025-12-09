 明大卒の才女・水瀬陽菜乃、初グラビアで“Hカップ”披露！ランジェリー姿のセクシーショット公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

明大卒の才女・水瀬陽菜乃、初グラビアで“Hカップ”披露！ランジェリー姿のセクシーショット公開

エンタメ グラビア
注目記事
水瀬陽菜乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑
  • 水瀬陽菜乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑
  • 水瀬陽菜乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑
  • 木村夢叶(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大薮達也
  • 日比谷萌甘(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA
  • 日比谷萌甘(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

　9日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号に、モデルやアイドルとして活動中の水瀬陽菜乃が同誌に登場。初グラビアでHカップの圧巻プロポーションを披露した。


週刊FLASH（フラッシュ） 2025年12月23日号（1796号） [雑誌]
￥550
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

FLASHデジタル写真集　水瀬陽菜乃　初めてをキミに
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　

水瀬陽菜乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

　水瀬は東京都出身。身長163センチ、スリーサイズはB92W59H86。豊島岡女子学園高校卒業。明治大学商学部在学中にモデル活動を始め、アイドルグループに加入。数々の雑誌やファッションショーを経て2025年9月に本誌掲載にて改名し、新たなスタートを切った。

木村夢叶(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大薮達也

　また、ゆるふわ合法ロリ系アイドルユニット・ゆめのうさぎに所属していた木村夢叶が6ページにわたって登場。えなこ主催の「Muse撮影会」で注目されるなどグラビアで人気の木村が迫力あるスタイルを披露している。アイドルユニットは12月7日で解散。今後のことは「まだ考えていない」という。

　木村は北海道出身の19歳。身長148センチ。いくつかのアイドルグループを経て2025年8月に「ゆめのうさぎ」の一員としてデビュー。えなこ主催の「Muse撮影会」でも人気に。

日比谷萌甘(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA
日比谷萌甘(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

　さらに、抜群のプロポーションと端正なルックスでグラビア界を席巻する日比谷萌甘が5ページのグラビアで登場。憂いのある真剣な表情も見せ、「フレッシュ」だけにとどまらない奥行きの深さも感じさせる。インタビューではグラビアへの思いと、アイドル活動についての思いも語っている。

　日比谷は神奈川県出身の18歳。身長157センチ。アイドルグループ・シャルロットのリーダーとして活動中。数々の漫画誌の表紙を務めるなど、ネクストグラビアクイーンの呼び声が高い。


元乃木坂46・相楽伊織、白ランジェリーで妖艶な表情！『FLASH』で表紙を飾る | RBB TODAY
画像
元乃木坂46の相楽伊織が「FLASH」表紙に登場し、グラビアと舞台出演について語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/21/238381.html続きを読む »

“グラビア界の超新星”榎原依那、モノトーン水着で圧巻グラビア！『FLASH』初登場でいきなり表紙に | RBB TODAY
画像
榎原依那が「FLASH」初登場・表紙で圧巻のグラビアとインタビューを披露し、急成長中の人気を示した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/29/234079.html続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top