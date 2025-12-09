明大卒の才女・水瀬陽菜乃、初グラビアで“Hカップ”披露！ランジェリー姿のセクシーショット公開 | RBB TODAY

9日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号に、モデルやアイドルとして活動中の水瀬陽菜乃が同誌に登場。初グラビアでHカップの圧巻プロポーションを披露した。

水瀬陽菜乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

水瀬は東京都出身。身長163センチ、スリーサイズはB92W59H86。豊島岡女子学園高校卒業。明治大学商学部在学中にモデル活動を始め、アイドルグループに加入。数々の雑誌やファッションショーを経て2025年9月に本誌掲載にて改名し、新たなスタートを切った。

木村夢叶(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大薮達也

また、ゆるふわ合法ロリ系アイドルユニット・ゆめのうさぎに所属していた木村夢叶が6ページにわたって登場。えなこ主催の「Muse撮影会」で注目されるなどグラビアで人気の木村が迫力あるスタイルを披露している。アイドルユニットは12月7日で解散。今後のことは「まだ考えていない」という。

木村は北海道出身の19歳。身長148センチ。いくつかのアイドルグループを経て2025年8月に「ゆめのうさぎ」の一員としてデビュー。えなこ主催の「Muse撮影会」でも人気に。

日比谷萌甘(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

さらに、抜群のプロポーションと端正なルックスでグラビア界を席巻する日比谷萌甘が5ページのグラビアで登場。憂いのある真剣な表情も見せ、「フレッシュ」だけにとどまらない奥行きの深さも感じさせる。インタビューではグラビアへの思いと、アイドル活動についての思いも語っている。

日比谷は神奈川県出身の18歳。身長157センチ。アイドルグループ・シャルロットのリーダーとして活動中。数々の漫画誌の表紙を務めるなど、ネクストグラビアクイーンの呼び声が高い。