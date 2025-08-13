榎原依那、自慢の豊満美バストを大胆披露！巻頭24P撮りおろし！ | RBB TODAY

榎原依那、青空の下で超王道グラビア！ 『週チャン』初登場 | RBB TODAY
10日発売の『週刊少年チャンピオン』19号（秋田書店）に、榎原依那さんが登場。表紙&巻頭ページを飾った。
榎原依那、水着姿で圧巻のバストを披露！ 佐野なぎさの癒しボディも 『ヤングアニマル』12号 | RBB TODAY
6月13日発売の『ヤングアニマル』（白泉社）2025年12号に、榎原依那が初登場した。
22日発売のグラビア雑誌『GIRLS graph.』第10弾（宝島社）に、グラビアアイドルの榎原依那が登場。表紙と巻頭グラビアを飾った。
2024年2月にグラビアデビューし、現在27歳の榎原。今回の特集では、水着姿で自慢の豊満美バストを大胆に披露した。巻頭グラビアは、榎原の透き通った肌と艶っぽい表情をぎゅっと詰め込んだ24ページの特集となっている。
AKB48の水島美結は、八重歯がキュートな笑顔と21歳の等身大の大人な表情とのギャップで魅了する。かわいらしくて美しい撮り下ろしカット20ページで登場する。
センター企画ではグラビア各誌に続々登場中の超新星・沢美沙樹、女優として映画、舞台で活躍する瑚々が出演。そのほか、ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」で活躍する葉月あや、堀みなみ、ぽたみうらも参加し、話題の美女が大集合した豪華な一冊となっている。