榎原依那、自慢の豊満美バストを大胆披露！巻頭24P撮りおろし！ | RBB TODAY

22日発売のグラビア雑誌『GIRLS graph.』第10弾（宝島社）に、グラビアアイドルの榎原依那が登場。表紙と巻頭グラビアを飾った。

『GIRLS graph. 010』表紙・榎原依那（C）宝島社

2024年2月にグラビアデビューし、現在27歳の榎原。今回の特集では、水着姿で自慢の豊満美バストを大胆に披露した。巻頭グラビアは、榎原の透き通った肌と艶っぽい表情をぎゅっと詰め込んだ24ページの特集となっている。

『GIRLS graph. 010』水島美結（AKB48）（C）宝島社 撮影／熊木優（io）

AKB48の水島美結は、八重歯がキュートな笑顔と21歳の等身大の大人な表情とのギャップで魅了する。かわいらしくて美しい撮り下ろしカット20ページで登場する。

『GIRLS graph. 010』沢 美沙樹（C）宝島社 撮影／鈴木ゴータ

『GIRLS graph. 010』瑚々（C）宝島社 撮影／藤本和典

センター企画ではグラビア各誌に続々登場中の超新星・沢美沙樹、女優として映画、舞台で活躍する瑚々が出演。そのほか、ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」で活躍する葉月あや、堀みなみ、ぽたみうらも参加し、話題の美女が大集合した豪華な一冊となっている。