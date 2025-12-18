透けてインナーが…TWICE・サナ、極薄タンクトップ姿で放つ大人の色気にドキッ「反則です…」【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICEのサナが、洗練された大人の魅力で視線を独占した。

サナは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真の中でサナは、ダークグレーのノースリーブトップスにライトグレーのひざ下丈スカートを合わせた、シックで落ち着きのあるコーディネートを披露。ワインレッドのアウターと赤いミニバッグが、全体のスタイリングにアクセントを添えている。

透け感のあるトップスからは、黒のインナーがほんのりと透け、大人の色気が漂っている。

投稿を見たファンからは「美しすぎる…」「大人っぽくて素敵」「反則です…」「めっちゃ綺麗」などのコメントが寄せられている。

（写真＝サナInstagram）

なお、サナが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「2025 TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」を開催中だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。出身は大阪府。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。

