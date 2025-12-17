ブランチリポーター・松元絵里花、30歳の誕生日を報告！「正直年齢に気持ちは全くついていってないけど...」 | RBB TODAY

12月14日、モデルの松元絵里花が自身の公式インスタグラムを更新し、30歳の誕生日を迎えたことを報告した。

松元は1995年12月14日生まれ、福岡市出身の松元。現在はTBS系『王様のブランチ』のレギュラーとしても活躍している。松元は投稿で「私事ですが、、ついに30歳になりました！！」と報告。「正直年齢に気持ちは全くついていってないけど、仕事でもプライベートでもやりたい事がたくさんあってとりあえず楽しみしかない」と綴り、実感のなさを明かしつつ、30代のスタートに対する前向きな期待感もにじませた。

投稿写真で松元は黒い小さなハート柄がちりばめられた透け感のあるフリルブラウスに、黒のショートパンツを合わせたコーディネートを披露。両手で「3」と「0」の形を作って30歳を表現したハンドサインを頬に添え、誕生日を迎えた喜びが伝わるキュートな姿を見せている。

松元絵里花（写真は松元絵里花の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

また、誕生日当日については「素敵な出会いがあって、充実した時間を過ごしています」と明かし、「まだまだ未熟者ですが、ちょーっと頑張って～なんて思ってもらえたら嬉しいな」とメッセージを送った。

この投稿を見たファンからは、「奇跡の30歳」「お誕生日おめでとうございます。えりりにとって素敵な1年になりますように」「その魅力がますます輝く予感がします」など、誕生日を祝福する声が寄せられている。