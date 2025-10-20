日向坂46・河田陽菜、大人びたランジェリー姿を披露！“照れ隠し”表情の2nd写真集カット公開 | RBB TODAY

11月11日に発売される日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）の先行カット第11弾が公開された。

デンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行した同作。北欧の地を旅しながら見せた、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキッとする顔つきまで、等身大の彼女の新たな表情をたっぷりと収録した一冊となっている。

今回公開されたのは、コペンハーゲンの温もり溢れるおしゃれなホテルの一室で、無防備なリラックスタイムを過ごすカット。いつもより背伸びしたワインレッドのランジェリー姿に、ドキドキが止まらなくなる一枚となっている。カメラを向けると照れ隠しで口をキュッとすぼめる表情には、河田のキュートな魅力が詰まっている。