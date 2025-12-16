 なみだ色の消しゴム・滝口愛奈、爽やか水着の無防備ショット！クビレあらわな誌面カット公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

なみだ色の消しゴム・滝口愛奈、爽やか水着の無防備ショット！クビレあらわな誌面カット公開

エンタメ グラビア
注目記事
『ヤングチャンピオン烈No.13』（C）秋田書店
  • 『ヤングチャンピオン烈No.13』（C）秋田書店
  • 『ヤングチャンピオン烈No.13』（C）秋田書店

　12月16日に発売された『ヤングチャンピオン烈No.13』（秋田書店）に、アイドルグループ・なみだ色の消しごむの滝口愛奈が初登場している。


B.L.T.デジタル写真集 滝口愛奈(なみだ色の消しごむ)「She is so Lovely」
￥1,320
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

滝口愛奈「アイであふれて」 BUBKAデジタル写真集
￥1,540
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　滝口は2025年度から本格的にグラビア活動を開始し、今回で7誌目の登場となる。同誌では爽やかな水着姿を披露。公開された誌面カットでは、淡いブルーのストライプ柄ランジェリー風の水着にミントグリーンのタオルを被ったキュートな姿や、窓辺で柔らかな光を浴びながら黄色いニットカーディガンを羽織った、透明感あふれるショットなどが掲載されている。

『ヤングチャンピオン烈No.13』（C）秋田書店

　滝口は「どの水着も色味がかわいくて、素敵に撮っていただきました!全カット私自身すごくお気に入りですし、絶対ファンの皆さんも好きだと思います!ぜひチェックしてください」とコメントした。

　滝口は9月30日生まれ。なみだ色の消しごむは「みんなのもやもやした気持ちを消し去りたい!キャッチーな楽曲と、メンバーの飾り気のないまっすぐなパフォーマンスでもやもやを消し去ります。」をコンセプトに活動している。

　同グループは12月29日にKanadevia Hallで「なみだ色の消しごむ 4thワンマンライブ『この日のなみだは、絶対に消さない。』」を開催する。また、滝口のデジタル写真集『消せない想い』が1月23日に秋田書店から発売予定となっている。


ライブアイドル「なみだ色の消しごむ」メンバーが初水着 | RBB TODAY
画像
2024年、ライブアイドル界で最もブレイクしたと言われるグループ「なみだ色の消しごむ」。その中心メンバーである滝口愛奈が、26日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社／以下同）に登場した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/02/26/226786.html続きを読む »

奈月セナ、色気たっぷりな写真集表紙カットを公開！時代を超えて輝く女性を表現 | RBB TODAY
画像
奈月セナの最新写真集「MADONNA」が2025年12月に発売され、様々な時代の女性像を表現し魅力と進化を描いている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/15/240974.html続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top