なみだ色の消しゴム・滝口愛奈、爽やか水着の無防備ショット！クビレあらわな誌面カット公開 | RBB TODAY

12月16日に発売された『ヤングチャンピオン烈No.13』（秋田書店）に、アイドルグループ・なみだ色の消しごむの滝口愛奈が初登場している。

滝口は2025年度から本格的にグラビア活動を開始し、今回で7誌目の登場となる。同誌では爽やかな水着姿を披露。公開された誌面カットでは、淡いブルーのストライプ柄ランジェリー風の水着にミントグリーンのタオルを被ったキュートな姿や、窓辺で柔らかな光を浴びながら黄色いニットカーディガンを羽織った、透明感あふれるショットなどが掲載されている。

『ヤングチャンピオン烈No.13』（C）秋田書店

滝口は「どの水着も色味がかわいくて、素敵に撮っていただきました!全カット私自身すごくお気に入りですし、絶対ファンの皆さんも好きだと思います!ぜひチェックしてください」とコメントした。

滝口は9月30日生まれ。なみだ色の消しごむは「みんなのもやもやした気持ちを消し去りたい!キャッチーな楽曲と、メンバーの飾り気のないまっすぐなパフォーマンスでもやもやを消し去ります。」をコンセプトに活動している。

同グループは12月29日にKanadevia Hallで「なみだ色の消しごむ 4thワンマンライブ『この日のなみだは、絶対に消さない。』」を開催する。また、滝口のデジタル写真集『消せない想い』が1月23日に秋田書店から発売予定となっている。