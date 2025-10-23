声優・岬なこ、出身地・兵庫で新規撮り下ろし！初フォトブック電子版が配信決定 | RBB TODAY

24日、声優・岬なこのフォトブック『いろいろなこ』（イマジカインフォス）が発売される。今回、同日に限定表紙の電子版も発売されることも決定した。

同作は、雑誌『声優グランプリ』での連載「メゾン・ド・ナコ」の2年分をまとめた一冊だ。フォトブックには連載時の未公開カットに加え、岬の出身地である兵庫県で撮り下ろした新規カットもたっぷり収録。全20ポーズ以上という大ボリュームの内容となっている。

アニメイト共通特典「複製サイン＆コメント入りブロマイド2種セット」

アニメイト限定デジタルフォトブックゲーマーズ共通特典「L版ブロマイド3枚セット」

アニメイト特典では、複製サイン&コメント入りブロマイド2種セットが付属。限定セットpremiumは「ボイスメッセージDLシリアル + デジタルフォトブックDLシリアル付き」で5280円、限定セットAは「ボイスメッセージDLシリアル付き」で4400円、限定セットBは「デジタルフォトブックDLシリアル付き」で4840円となっている。

ゲーマーズ共通特典「L版ブロマイド3枚セット」

ゲーマーズ特典では、L版ブロマイド3枚セットが付属。ゲーマーズ限定版は「アナザーフォトブック+アクリルスタンド付き」で6380円、通常版は3960円だ。

インフォスクエア限定版【アクリルフィギュアセット住人総選挙TOP5（ロリータ、新幹線乗務員、美大生、ゲーマー、ダンサー）】

インフォスクエア特典では、インフォスクエア限定カバーが付属。インフォスクエア限定版は「アクリルフィギュアセット住人総選挙TOP5（ロリータ、新幹線乗務員、美大生、ゲーマー、ダンサー）」付きで9460円となっている。その他、セブンネット、楽天、HMV、ヨドバシカメラでは通常版をブロマイド1種付きで3850円で販売する。

発売を記念したイベントも開催される。フォトブック本体へのサイン会は12月13日に都内某所で開催予定（対象：インフォスクエア購入者、応募期間：11月17日まで）。また、特典ブロマイドへのサイン会も12月14日に開催予定（対象：アニメイト・ゲーマーズ購入者）。

さらに、パネル展も各地で実施される。AKIHABARAゲーマーズ本店および原宿ゲーマーズでは10月22日から11月9日まで、ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店では10月24日から11月30日まで開催予定だ。