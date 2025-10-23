 声優・岬なこ、出身地・兵庫で新規撮り下ろし！初フォトブック電子版が配信決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

声優・岬なこ、出身地・兵庫で新規撮り下ろし！初フォトブック電子版が配信決定

エンタメ その他
注目記事
『岬なこフォトブック いろいろなこ』電子版表紙
  • 『岬なこフォトブック いろいろなこ』電子版表紙
  • アニメイト共通特典「複製サイン＆コメント入りブロマイド2種セット」
  • アニメイト共通特典「複製サイン＆コメント入りブロマイド2種セット」
  • アニメイト限定デジタルフォトブックゲーマーズ共通特典「L版ブロマイド3枚セット」
  • ゲーマーズ共通特典「L版ブロマイド3枚セット」
  • ゲーマーズ共通特典「L版ブロマイド3枚セット」
  • ゲーマーズ共通特典「L版ブロマイド3枚セット」
  • ゲーマーズ限定版「アクリルスタンド」

　24日、声優・岬なこのフォトブック『いろいろなこ』（イマジカインフォス）が発売される。今回、同日に限定表紙の電子版も発売されることも決定した。

　同作は、雑誌『声優グランプリ』での連載「メゾン・ド・ナコ」の2年分をまとめた一冊だ。フォトブックには連載時の未公開カットに加え、岬の出身地である兵庫県で撮り下ろした新規カットもたっぷり収録。全20ポーズ以上という大ボリュームの内容となっている。

アニメイト共通特典「複製サイン＆コメント入りブロマイド2種セット」
アニメイト共通特典「複製サイン＆コメント入りブロマイド2種セット」
アニメイト限定デジタルフォトブックゲーマーズ共通特典「L版ブロマイド3枚セット」

　アニメイト特典では、複製サイン&コメント入りブロマイド2種セットが付属。限定セットpremiumは「ボイスメッセージDLシリアル + デジタルフォトブックDLシリアル付き」で5280円、限定セットAは「ボイスメッセージDLシリアル付き」で4400円、限定セットBは「デジタルフォトブックDLシリアル付き」で4840円となっている。

ゲーマーズ共通特典「L版ブロマイド3枚セット」
ゲーマーズ共通特典「L版ブロマイド3枚セット」
ゲーマーズ共通特典「L版ブロマイド3枚セット」

　ゲーマーズ特典では、L版ブロマイド3枚セットが付属。ゲーマーズ限定版は「アナザーフォトブック+アクリルスタンド付き」で6380円、通常版は3960円だ。

インフォスクエア限定版【アクリルフィギュアセット住人総選挙TOP5（ロリータ、新幹線乗務員、美大生、ゲーマー、ダンサー）】

　インフォスクエア特典では、インフォスクエア限定カバーが付属。インフォスクエア限定版は「アクリルフィギュアセット住人総選挙TOP5（ロリータ、新幹線乗務員、美大生、ゲーマー、ダンサー）」付きで9460円となっている。その他、セブンネット、楽天、HMV、ヨドバシカメラでは通常版をブロマイド1種付きで3850円で販売する。

　発売を記念したイベントも開催される。フォトブック本体へのサイン会は12月13日に都内某所で開催予定（対象：インフォスクエア購入者、応募期間：11月17日まで）。また、特典ブロマイドへのサイン会も12月14日に開催予定（対象：アニメイト・ゲーマーズ購入者）。

　さらに、パネル展も各地で実施される。AKIHABARAゲーマーズ本店および原宿ゲーマーズでは10月22日から11月9日まで、ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店では10月24日から11月30日まで開催予定だ。


注目の女性声優が美ボディ披露！美人声優のグラビア＆写真集をピックアップ | RBB TODAY
画像
近年、美しいルックスの女性声優が増加し、彼女たちの写真集やグラビアが次々と発売されている。注目の声優たちの作品を紹介。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/06/225661.html続きを読む »

声優・岬なこ、初フォトブック発売決定！“新幹線乗務員”や“ゲーマー”など多彩なテーマで撮影 | RBB TODAY
画像
声優・峰なこ初フォトブック「いろいろなこ」のタイトルと表紙が公開され、限定版や特典も発表された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/09/237855.html続きを読む »

ラブライブ声優・岬なこ、1st写真集のタイトルが「なこのとなり」に決定！距離感近い表紙が公開に | RBB TODAY
画像
声優・岬なこの1st写真集が12月2日に主婦の友社から発売される。このほど、写真集のタイトルが「なこのとなり」に決定し、表紙と特典画像が解禁となった。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/11/11/203664.html続きを読む »

岬なこフォトブック いろいろなこ
￥3,960
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
岬なこ1st写真集　なこのとなり
￥3,450
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

写真集

声優

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top