春高バレー出場美女・蒔埜ひな、初のランジェリー姿を披露！22歳の誕生日に1st写真集発売決定 | RBB TODAY

2025年2月12日、高校時代に春高バレー出場経験を持つ新人女優・蒔埜ひなが22歳の誕生日に1st写真集（光文社）を発売する。

蒔埜は2024年7月に芸能界デビューした新人女優だ。高校時代の春高バレー出場経験を活かしたTikTokの「バレー部あるある」動画で人気を集めている。

蒔埜さんからのリクエストで、水牛と触れ合い体験をエンジョイ。撮影／U-YA ©︎光文社

今回の写真集は沖縄で3日間かけて撮影された。サンライズビーチでの水着姿、水牛との触れ合いでの無邪気な笑顔など、清廉さとしっとり感が両立した作品となっている。同作では大人の艶やかさを感じられるランジェリーカットにも初挑戦した。バレーボールで鍛えたヒップラインが美しいビーチでのワンカットも収録されている。

バレーボールで鍛えたヒップラインが美しい、ビーチでのワンカット。撮影／U-YA ©︎光文社

蒔埜は「デビューと上京してもうすぐ2年目に差し掛かるこのタイミングで、こうして応援してくださっている皆さんに写真集をお届けすることができてとても嬉しいです。寝て起きてすぐの姿や、動物と触れ合ったり、1年を思い出したりなど、この作品の中には色んな顔を持つ私が存在します。今回の1st写真集はそんな姿が、皆さんの記憶に少しでも残る1冊になれば嬉しいなと思います。皆さんのお気に入りのページをたくさん心に留めていただきたいです」とコメントしている。

蒔埜ひなは高知県出身の21歳。身長165cm、血液型AB型。趣味はカメラ、絵を描く、体を動かす、ピアノ、豆苗栽培で、特技はスポーツ全般となっている。2023年には「ミスオリエンタル日本大会」に出場し特別賞を含む計8賞を受賞。映画『お嬢と番犬くん』にて八木役&バレー指導、映画『青春ゲシュタルト崩壊』に御岳役で出演している。TVCM『兼松エンジニアリング』に出演中だ。