“石原さとみ似”研修医れいな、『ななにー』で驚きのモテ話を披露！「通勤中に毎日駅で声をかけられていた」 | RBB TODAY

7日、SNS動画再生数840万回を記録し「石原さとみに似すぎ」と話題の研修医れい奈が、『ななにー 地下ABEMA』（ABEMA）に登場した。

れい奈はミス日本セミファイナリストに選ばれた経験を持ち、職場の同僚からも「病院のアイドル」と呼ばれる存在だ。医学部6年生のときに医師国家試験の勉強の息抜きとして動画投稿を始めると、美容室で勉強をする動画が544万回再生を記録して話題に。投稿開始からわずか2か月でフォロワーが10万人増加した。

『ななにー 地下ABEMA』#97【（C）AbemaTV, Inc.】

医師を目指した理由について、れい奈は「両親が産婦人科医で、父方も母方もどちらも5代前から医師をしているから」と語り、親族全員が医師であることを明かした。さらに、今年9月に入籍した夫も医師だといい、香取は「もう医師だらけじゃん！」とツッコミ。

家族での会話も医療に関する話題が多いそうで、「先日家族で草彅さん主演の映画『ミッドナイトスワン』を見たときは、（草彅が演じる）凪沙をどうしたら救えたか、どの段階で行政につなげられたかなどを話し合った」と語り、草彅を驚かせた。

同番組ではれい奈のモテエピソードにも迫り、「SNSで話題になった直後は、通勤中に毎日駅で声をかけられていた」ことや、「海外旅行で道を歩いていたら、すれ違う男性が全員ウインクをしてきた」と明かした。

このことを受け、みちょぱが「お三方だったら海外でパニックになるなんて普通ですよね？」と稲垣、草彅、香取に質問。すると香取は、「香港で撮影していたときに、離れたところでずっと見てくれている人がいたから、スタッフと『こっちに来たら？』と声をかけた」「『子どもの頃からずっと見ていて、すごいファンなんです。今回どういう撮影なんですか？』と聞かれたので説明したら、翌日それが新聞の一面に載っていて…」「話したことが全部書いてあった、記者だったの」と驚きのエピソードを披露し、スタジオをザワつかせた。

ほかにも、SNSでバズったことからお店の売り上げが2倍になったという吉沢亮似のおにぎり屋店員奥雄人、1日200人以上が来店する人気サモエドカフェの店員で山田涼介に似ていると話題の松田航洋らが究極のモテエピソードを披露。さらにパラパラを踊る動画が驚異の1200万再生を突破した"最強ギャル男"で古着屋店員ゴウが「何歳までギャル男を続けられるか…」と本音を激白しスタジオを驚かせた。