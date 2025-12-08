 “TWICEの生みの親”J.Y. Park、2年連続の来日公演開催へ喜びのメッセージ「来年も皆さんにお会いできることを本当に嬉しく思います」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 韓流・K-POP 記事

“TWICEの生みの親”J.Y. Park、2年連続の来日公演開催へ喜びのメッセージ「来年も皆さんにお会いできることを本当に嬉しく思います」

エンタメ 韓流・K-POP
注目記事
J.Y. Park「J.Y. PARK CONCERT ‘HAPPY HOUR’ IN JAPAN」キービジュアル
  • J.Y. Park「J.Y. PARK CONCERT ‘HAPPY HOUR’ IN JAPAN」キービジュアル

　8日、2026年2月に来日公演を行うJ.Y. Parkから、日本公演に向けた最新コメントが到着した。


J.Y. Park エッセイ 何のために生きるのか?
￥1,340
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
J.Y. Park BEST (通常盤)
￥2,372
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　J.Y. Parkは、2025年11月5日にシングル「Happy Hour (With Kwon Jin Ah)」をデジタルリリース。同曲を引っさげ、12月13日と14日には地元ソウルで2DAYSコンサートを開催した。これに続き、日本でも2月5日（木）に東京・Kanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL)で「J.Y. PARK CONCERT ‘HAPPY HOUR’ IN JAPAN」が開催される。

　また今年2月には30周年記念コンサートを東京で開催しており、今回は2年連続、通算4度目の来日公演となる。J.Y. Parkは、Rain、Wonder Girls、2PM、TWICE、Stray Kids、ITZY、NiziU、NEXZなど数多くの人気アーティストを輩出したプロデューサーとして知られる一方、現役のアーティストとしても精力的に活動。自ら作詞・作曲・プロデュースした楽曲のうち、69曲以上が韓中日の主要音楽チャートで1位を獲得するなどの実績を誇っている。

　J.Y. Parkは「こんにちは！J.Y. Parkです。この度J.Y. PARK CONCERT ‘HAPPY HOUR’ IN JAPANの開催が決定しました！今年2月の公演に続いて来年も皆さんにお会いできることを本当に嬉しく思います！2026年2月5日（木）東京・Kanadevia Hallで開催されますので一緒に楽しい時間を過ごしましょう」とコメントした。


4年間で40億ウォンを寄付…“TWICEの生みの親”J.Y. Park、今年も韓国内外の病児に10億ウォンを支援 | RBB TODAY
画像
ガールズグループTWICEやNiziUなどが所属するJYPエンターテインメントの設立者であり、歌手としても活動するJ.Y. Park（パク・ジニョン）が、今年も韓国内外の恵まれない病児のために10億ウォン（約1億円）を寄付した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/06/240571.html続きを読む »

“TWICEの生みの親”が習近平主席と対面！韓国大統領を挟んだ豪華SHOTに驚愕 | RBB TODAY
画像
ガールズグループTWICEやNiziUなどが所属するJYPエンターテインメントの設立者であり、大衆文化交流委員会の共同委員長であるパク・ジニョン（J.Y.Park）が、中国の習近平国家主席と対面した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/02/238992.html続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

K-POP

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top