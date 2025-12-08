“TWICEの生みの親”J.Y. Park、2年連続の来日公演開催へ喜びのメッセージ「来年も皆さんにお会いできることを本当に嬉しく思います」 | RBB TODAY

8日、2026年2月に来日公演を行うJ.Y. Parkから、日本公演に向けた最新コメントが到着した。

J.Y. Parkは、2025年11月5日にシングル「Happy Hour (With Kwon Jin Ah)」をデジタルリリース。同曲を引っさげ、12月13日と14日には地元ソウルで2DAYSコンサートを開催した。これに続き、日本でも2月5日（木）に東京・Kanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL)で「J.Y. PARK CONCERT ‘HAPPY HOUR’ IN JAPAN」が開催される。

また今年2月には30周年記念コンサートを東京で開催しており、今回は2年連続、通算4度目の来日公演となる。J.Y. Parkは、Rain、Wonder Girls、2PM、TWICE、Stray Kids、ITZY、NiziU、NEXZなど数多くの人気アーティストを輩出したプロデューサーとして知られる一方、現役のアーティストとしても精力的に活動。自ら作詞・作曲・プロデュースした楽曲のうち、69曲以上が韓中日の主要音楽チャートで1位を獲得するなどの実績を誇っている。

J.Y. Parkは「こんにちは！J.Y. Parkです。この度J.Y. PARK CONCERT ‘HAPPY HOUR’ IN JAPANの開催が決定しました！今年2月の公演に続いて来年も皆さんにお会いできることを本当に嬉しく思います！2026年2月5日（木）東京・Kanadevia Hallで開催されますので一緒に楽しい時間を過ごしましょう」とコメントした。