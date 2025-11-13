声優・内田真礼、あざと可愛い萌え袖ショット！デビュー15周年で『声グラ』表紙飾る | RBB TODAY

10日に発売された『声優グランプリ12月号』（イマジカインフォス）に、声優の内田真礼が表紙と巻頭特集に登場する。

『声優グランプリ12月号』表紙：内田真礼

『声優グランプリ12月号』アナザーカバー：『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』

内田は声優デビュー15周年の節目に6度目の表紙を飾る。CLOSE-UP特集として、声優としての歩み、仕事への向き合い方など、多くの出会いと挫折を乗り越えてきた15年の軌跡を1万字超のロングインタビューで紐解く。

声優グランプリ12月号 ゲーマーズ特典：『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』久保田未夢＆小泉萌香ブロマイド

さらに、CLOSE-UP企画恒例のゆかりある声優と関係者の方々からのコメントも掲載。寄稿者には赤﨑千夏、浅倉杏美、安済知佳、石川界人、伊瀬茉莉也、上坂すみれ、内田雄馬、甲斐田裕子、木村良平、久保ユリカ、下野紘、鈴代紗弓、髙橋ミナミ、日高里菜、広瀬裕也、福山潤、松岡禎丞、水瀬いのり、宮野真守、安元洋貴、小林洋平（ちゃんこ）、冨田明宏が名を連ねる。

声優グランプリ12月号 アニメイト特典：『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』ブロマイド

アナザーカバーと巻末特集は、ラブライブ虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会より、久保田未夢、村上奈津実、林鼓子、田中ちえ美、小泉萌香、内田秀が登場。現在公開中の映画「ラブライブ虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章」の話はもちろん、この数年で印象的だった活動や、京都・大阪・神戸をめぐる今作にちなんで「旅」にまつわるQ&Aや、各地をイメージしたセットでのペアグラビアなど、大ボリュームで届ける。

『声優グランプリ12月号電子限定表紙版』

今年ついに30歳になりSNSでも話題となった小倉唯が電子版限定表紙に登場。現在ライブツアー「Love♡Ratory」を開催中で、ミニアルバム「Labo-Ratory」を11月25日にリリースする小倉の先行配信中の楽曲や、新曲の聴きどころをじっくり語った内容となっている。グラビアではラボをイメージして撮影。電子限定特別版ではグラビアをボリュームアップして届ける。