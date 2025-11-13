 声優・内田真礼、あざと可愛い萌え袖ショット！デビュー15周年で『声グラ』表紙飾る | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

声優・内田真礼、あざと可愛い萌え袖ショット！デビュー15周年で『声グラ』表紙飾る

エンタメ その他
注目記事
声優グランプリ12月号　アニメイト特典：内田真礼ブロマイドA
  • 声優グランプリ12月号　アニメイト特典：内田真礼ブロマイドA
  • 『声優グランプリ12月号』表紙：内田真礼
  • 『声優グランプリ12月号』アナザーカバー：『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』
  • 『声優グランプリ12月号電子限定表紙版』
  • 声優グランプリ12月号　アニメイト特典：『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』ブロマイド
  • 声優グランプリ12月号　ゲーマーズ特典：『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』久保田未夢＆小泉萌香ブロマイド
  • 声優グランプリ12月号　アニメイト特典：大西亜玖璃ブロマイド
  • 声優グランプリ12月号　ゲーマーズ特典：『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』田中ちえ美＆内田秀ブロマイド

　10日に発売された『声優グランプリ12月号』（イマジカインフォス）に、声優の内田真礼が表紙と巻頭特集に登場する。

『声優グランプリ12月号』表紙：内田真礼
『声優グランプリ12月号』アナザーカバー：『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』

　内田は声優デビュー15周年の節目に6度目の表紙を飾る。CLOSE-UP特集として、声優としての歩み、仕事への向き合い方など、多くの出会いと挫折を乗り越えてきた15年の軌跡を1万字超のロングインタビューで紐解く。

声優グランプリ12月号　ゲーマーズ特典：『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』久保田未夢＆小泉萌香ブロマイド

　さらに、CLOSE-UP企画恒例のゆかりある声優と関係者の方々からのコメントも掲載。寄稿者には赤﨑千夏、浅倉杏美、安済知佳、石川界人、伊瀬茉莉也、上坂すみれ、内田雄馬、甲斐田裕子、木村良平、久保ユリカ、下野紘、鈴代紗弓、髙橋ミナミ、日高里菜、広瀬裕也、福山潤、松岡禎丞、水瀬いのり、宮野真守、安元洋貴、小林洋平（ちゃんこ）、冨田明宏が名を連ねる。

声優グランプリ12月号　アニメイト特典：『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』ブロマイド

　アナザーカバーと巻末特集は、ラブライブ虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会より、久保田未夢、村上奈津実、林鼓子、田中ちえ美、小泉萌香、内田秀が登場。現在公開中の映画「ラブライブ虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章」の話はもちろん、この数年で印象的だった活動や、京都・大阪・神戸をめぐる今作にちなんで「旅」にまつわるQ&Aや、各地をイメージしたセットでのペアグラビアなど、大ボリュームで届ける。

『声優グランプリ12月号電子限定表紙版』

　今年ついに30歳になりSNSでも話題となった小倉唯が電子版限定表紙に登場。現在ライブツアー「Love♡Ratory」を開催中で、ミニアルバム「Labo-Ratory」を11月25日にリリースする小倉の先行配信中の楽曲や、新曲の聴きどころをじっくり語った内容となっている。グラビアではラボをイメージして撮影。電子限定特別版ではグラビアをボリュームアップして届ける。


注目の女性声優が美ボディ披露！美人声優のグラビア＆写真集をピックアップ | RBB TODAY
画像
近年、美しいルックスの女性声優が増加し、彼女たちの写真集やグラビアが次々と発売されている。注目の声優たちの作品を紹介。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/06/225661.html続きを読む »

内田真礼、写真集で“大人の女性”への成長を実感「本当の自分の姿みたいなものが……」 | RBB TODAY
画像
声優、アーティストとして活躍する内田真礼（うちだ・まあや）が13日、都内にて、写真集「etoile」（エトワール／「e」は正式にはアキュート・アクセント付き）の発売記念サイン会を開催した。
https://www.rbbtoday.com/article/2019/04/13/169150.html続きを読む »

声優グランプリ 2025年12月号 電子限定：小倉唯 表紙特別版
￥1,090
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

UCHIDA MAAYA LIVE 2025 SUMMER OF LOVE Blu-ray(特典なし) [Blu-ray]
￥6,959
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

声優

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top