可憐ではかないワンピース姿！ラブライブ声優・野中ここな、“10代最後の写真集”表紙が公開 | RBB TODAY

 可憐ではかないワンピース姿！ラブライブ声優・野中ここな、"10代最後の写真集"表紙が公開
可憐ではかないワンピース姿！ラブライブ声優・野中ここな、"10代最後の写真集"表紙が公開

野中ここな1st写真集『うたかた』【Photo by Suguru Kumaki】（C）KADOKAWA
　『ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』村野さやか役などで知られる声優・野中ここなの1st写真集（KADOKAWA）が、2026年1月15日に発売される。撮影は、現在19歳となる野中の地元・長崎県で行われた。


　同作の発売に先駆け、表紙とタイトルが公開された。通常版の表紙は、黄色のワンピース姿でプールの中に浸かるはかない表情が印象的な一枚。一方、法人別の限定カバーは、10代最後となる夕暮れ時の制服姿や、駄菓子屋で購入したお面を手に楽しそうにふざけている表情など、キュートな仕上がりとなっている。

　タイトルは『うたかた』に決定した。このタイトルに込めた思いについて、野中は「1st 写真集のタイトルは『うたかた』にさせていただきました。“はかなくて消えやすいもの”の例えとして用いられる言葉ですが、10代最後の一年に合っていますし、文字にしてみると力強さもあって素敵だなと思ったのでこのタイトルに決めました。掲載されているカットごとにこの言葉の感じ方も違うと思うので、一枚一枚じっくり見ていただけるとうれしいです。」と語っている。

　野中は長崎県出身の19歳。「アミューズ全県全員面接オーディション 2017~九州・沖縄編~」合格者で、2018年5月から2021年8月までさくら学院のメンバーとして活動。これまでにTVアニメ『おにぱん!』(つゆくさ)、『ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』(村野さやか)などの作品に声優として出演している。


《アルファ村上》

