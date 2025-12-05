 元NMB48・和田海佑、“卒業前に大バズり”した写真集オフショ公開！ | RBB TODAY
元NMB48・和田海佑、“卒業前に大バズり”した写真集オフショ公開！

和田海佑（写真は和田海佑の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
　3日、元NMB48・和田海佑が、自身の公式インスタグラムを更新。1st写真集『確信犯』（ワニブックス）のオフショットを公開した。


　和田は1997年3月29日生まれ、兵庫県出身。2020年にNMB48の7期生としてお披露目され、2023年発売のシングル「渚サイコー！」で表題曲の選抜メンバーに抜擢されるなど、グループの中心メンバーとして活躍。今年11月26日をもってNMB48を卒業した。10月15日に発売した1st写真集『確信犯』は大好きだという沖縄で撮影され、ポップでキュートな水着カットから、泡風呂やコスプレ、ランジェリーまで“攻めた”カットが詰め込まれている。

　和田は「ギャップ抜群かな…？？」というコメントとともに、黒のメッシュ素材があしらわれたセクシーなランジェリー姿の写真を4枚投稿。さらに今回の投稿について「Xで卒業前に 大バズりしてしまった写真集のオフショット だよ」と綴っている。

　公開された写真には、椅子に座りこちらを振り返るようなバックショットをはじめ、豊満なバストが強調されたアップのカット、椅子の上で膝を抱え、どこかアンニュイな視線を送る全身ショットなどが収められている。可愛らしい顔立ちと大胆な露出とのコントラストが印象的なカットになっている。

　この投稿には、「セクシーが過ぎますぜー」「かわいいです 見惚れますね」「みゆちゃん 最高なオフショットありがとう」「なんでそんなスタイルいいの～ 目の保養」「美しい髪と素敵な笑顔。あなたは女神。あなたの美しさにすっかり魅了されています」など、色気たっぷりの妖艶ショットを賞賛する声が寄せられている。


《平木昌宏》

