セブンイレブン、クリスマスチキンセットが最大300円引き！19日から1週間限定でおトク！ | RBB TODAY

セブン-イレブン・ジャパンは、クリスマスシーズンに向けて対象のチキンをお得に購入できる「2025年クリスマスチキンセール」を12月19日から12月25日の7日間、全国のセブン-イレブンで実施する。

セブン‐イレブン・ジャパン「2025年クリスマスチキンセール」

今回対象となるのは、11種類のスパイスを使用した定番の「ななチキ」や、炭火で香ばしく焼きあげた「炭火焼きローストチキンレッグ」、サクッと軽い衣が特長の「スペシャルななチキ(骨付き)」など、多彩なチキンシリーズだ。

炭火焼きローストチキンレッグ（税込600.48円）

スペシャルななチキ（骨付き）（税込380.16円）

チキンセットは最大300円引きと、お得感の高い内容となっている。さらに対象のチキンを2個買うと50円引きになるセールも実施する。

揚げ鶏（税込240.84円）

ななチキ（税込240.84円）

予約締切日は受取日の2日前で、受取期間は12月19日から12月25日までの7日間。予約はセブン-イレブン店頭で受付となり、指定した受取日時に店頭で支払いと受取りを行う。

ザクチキ（魅惑のうま辛）（税込240.84円）

クリスマスチキンセットは、「炭火焼きローストチキンレッグ」と「スペシャルななチキ(骨付き)」、「ななチキ」の組み合わせで選べるAからEまで計5種類のお得なセットが用意されている。

Bセット：ななチキ3個、炭火焼きローストチキンレッグ3個（税込2,253.96円）

Dセット：ななチキ2個、炭火焼きローストチキンレッグ2個（税込1,520.64円）

期間中、対象のチキンを一度に2個(組合せ自由)買うと50円引きになる。セブン-イレブン標準価格(税抜)からの値引きとなり、一度に2個買う毎に50円値引きする。なお、クリスマスチキンセットは対象外となる。