元HKT48・松本日向、美バスト抱えてセクシーポーズ！“人生最大露出”の1st写真集より表紙＆新規カット公開 | RBB TODAY

12月11日、元HKT48の松本日向の1st写真集『ちょうどいい。』（ワン・パブリッシング）が発売される。今回、同写真集の表紙および未公開カットが披露された。

松本日向1st写真集『ちょうどいい。』（撮影：藤本和典／スタイリスト：葉月／ヘアメイク：哘絵美子）

同写真集はベトナムの都市フエとダナンで撮影。表紙はベッドにうつ伏せで横たわる大人でセクシーな表情が印象的だ。写真集のタイトル『ちょうどいい。』は松本日向本人が発案した。ロケ中にタイトルとなった言葉を発している瞬間がメイキング映像にも収められている。写真集発売日の12月11日は、本人25歳の誕生日だ。

松本日向は「写真集では背中とお尻の写真が多いんです。初めての写真集だし、25歳の大人な松本日向を表現したい思いもあって、今までやってきたグラビアでも一番の露出に挑戦していて。特にバックショットをきれいに見せたいなと頑張りました。水着だけでなく赤いランジェリーみたいな大人っぽい衣装もあるし、バリエーションも豊富なので楽しみにしてください」とコメントした。

また「写真集では他にアオザイも着ているんですが、これはダナンの市場で作りました。既製品じゃなく布から自分で選んで作ってもらっていて、アオザイといっても形が1種類だけじゃなくて4~5種類あって、その中から上品な感じのを選んで、色は大好きな青にしてみました。着る前は動きづらいのかなと思ったんですけど、めっちゃ楽で。特にパンツのウエストがゴムなので着やすいし、本当に動きやすくてリラックスできていいなと思いました」と語った。

発売記念イベントは東京と大阪の2都市で開催される。写真撮影を2ショットチェキはもちろん、メッセージ動画撮影やベトナムお土産がもらえる。また2会場どちらにも参加した方には、持参した私物に本人がその場で直筆サインを入れてくれるサービスもある。数量限定となっている。

大阪のイベントでは松本日向がアオザイで登場して撮影もできる。同写真集は定価3520円(税込)で、A4判112ページ、特別付録としてB3サイズポスター1枚が付く。東京のイベントは12月14日11時からHMV&BOOKS SHIBUYAで、大阪のイベントは12月21日12時から梅田 蔦屋書店で開催される。