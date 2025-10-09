声優・岬なこ、初フォトブック発売決定！“新幹線乗務員”や“ゲーマー”など多彩なテーマで撮影 | RBB TODAY

10月24日に声優の岬なこ初のフォトブック『いろいろなこ』（イマジカインフォス）が発売される。今回、通常版と限定版の表紙カット、さらに店舗別の特典絵柄も公開された。

『岬なこフォトブック いろいろなこ』インフォスクエア限定カバー

通常版の表紙はやんちゃでボーイッシュなカットに決定。インフォスクエア限定カバーは、ピンクの部屋着に包まれたカットとなった。

アニメイト共通特典「複製サイン＆コメント入りブロマイド2種セット」

ゲーマーズ共通特典「L版ブロマイド3枚セット」

同作は「声優グランプリ」で連載中の岬の連載「メゾン・ド・ナコ」をまとめたフォトブック。女子大生や新幹線乗務員、料理研究家、保育士、ゲーマー、ダンサーなど、さまざまなテーマで撮影されたカットが盛りだくさんな内容になっている。また、各店舗で異なる特典も用意。アニメイトではブロマイド2種セット、ゲーマーズではブロマイド3枚セットが付属する。インフォスクエア限定版には、ファン投票で選ばれた衣装の「アクリルフィギュアセット住人総選挙TOP5（ロリータ、新幹線乗務員、美大生、ゲーマー、ダンサー）」が付く。

ゲーマーズ限定版「アクリルスタンド」

インフォスクエア限定版【アクリルフィギュアセット住人総選挙TOP5（ロリータ、新幹線乗務員、美大生、ゲーマー、ダンサー）】

発売を記念したイベントの開催も決定しており、12月13日にフォトブックサイン会、12月14日に特典ブロマイドサイン会が都内某所で行われる予定だ。さらに、東京のAKIHABARAゲーマーズ本店などと、兵庫のブックファースト阪急西宮ガーデンズ店でパネル展も実施される。