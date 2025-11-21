声優・小坂井祐莉絵、セクシーな水着＆ランジェリー姿を収録！1st写真集が本日発売 | RBB TODAY

『邪神ちゃんドロップキック』ぺこら役、『ホリミヤ』吉川由紀役などで活躍する声優・小坂井祐莉絵の初写真集『小坂井祐莉絵1st写真集 好きですよね』が11月21日に発売された。

小坂井祐莉絵（撮影／細居幸次郎）

撮影地は常夏の国・シンガポール。マリーナベイ・サンズや緑豊かな庭園を背景に、これまでに見たことのないような大胆な姿を披露している。撮影は細居幸次郎氏が担当。ランジェリーカットにも初挑戦し、30歳を迎えてさらに美しくなった彼女の魅力を凝縮した一冊となっている。

小坂井祐莉絵（撮影／細居幸次郎）

同作は"耳で楽しむ写真集"と題し、小坂井の"声"に特化した新しいカタチの写真集だ。ボイス特典が付くのは紙版のみで、表紙・特別付録フォトカードの二次元コードを読み取ることで、一緒にシンガポールを旅行した気分が味わえる「デートボイスドラマ」や、聞くたびに音声が変わる「スペシャルボイス」を楽しめる。全コンテンツを楽しむには、フォトカード裏面のシリアルコードが必要になる。

小坂井祐莉絵（撮影／細居幸次郎）

同日同時リリースとなる電子版には、デジタル限定コンテンツとして未公開グラビア24ページ追加で収録。より多くの写真で、小坂井の魅力を存分に楽しめる。電子版にはボイス特典は含まれない。また、アクリルスタンドやB2タペストリーなどの限定版や特典付き写真集が発売されるほか、各種イベントも開催される。

小坂井祐莉絵（撮影／細居幸次郎）

発売記念イベントとして写真集サイン（宛名あり）&握手会が11月22日に高田馬場BSホールで開催される。小坂井が目の前で写真集にサインとあなたのお名前を入れ、小坂井と握手ができるイベントだ。

小坂井祐莉絵（撮影／細居幸次郎）

ビッグポスターサイン&握手会＋自撮り2Sスマホ撮影会は12月20日に書泉グランデ7階、12月27日にソフマップAKIBA アミューズメント館 8Fで開催される。小坂井が目の前でポスターにサインを入れ、小坂井と握手ができるイベントで、さらに3冊券をご購入の方は自撮り棒を使用した小坂井との2ショット撮影に参加できる。

小坂井祐莉絵（撮影／細居幸次郎）

特典ブロマイドサイン&握手会＋2Sチェキ 撮影&サイン会は12月20日にアニメイト秋葉原1号館 7階、12月27日にAKIHABARAゲーマーズ本店 6F イベントスペースで開催される。小坂井が目の前で特典ブロマイドにサインを入れ、小坂井と握手ができるイベントで、さらに3冊券をご購入の方は小坂井と撮影する2ショットチェキを撮影し、そちらにサインを入れてお渡しする。