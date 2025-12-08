販売終了した伝説の“絶滅グルメ”が期間限定で復活！アトレ上野で2026年1月より復刻販売 | RBB TODAY

アトレ上野が国立科学博物館で開催中の特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」とのコラボレーション企画を実施する。

「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」

期間は2026年1月2日から1月31日まで。惜しまれつつも販売終了した伝説の「絶滅グルメ」を期間限定で復活させる。

カフェ・レストラン12ショップで展開される。京橋千疋屋では「クレープ・オ・バナーヌ」2420円を提供する。2005年頃に全店メニュー統一の波にのまれ絶滅した一品だ。バナナの自然な甘み、ナッツのカリッとした食感、ほろ苦いキャラメルが全体を引き締め、甘さの中に大人の余韻を残す。販売していた時期は1985年から2005年まで。

「クレープ・オ・バナーヌ」2,420円(税込)

ハードロックカフェでは「Ribeye Steak」4880円を販売する。2016年6月限定で販売した伝説のメニューだ。チャコールグリルのリブアイステーキに特製ソース、温野菜、フレンチフライまたはライス付き。

あんみつみはしでは「復刻特別クリームぜんざい」800円を提供する。2017年実施のコラボ企画で期間限定販売された商品だ。みはし自慢の北海道産の粒あんをベースに、杏4枚、白玉4粒、濃厚なソフトクリーム、別皿のきなこをかけて味の変化を楽しめる。販売していた時期は2017年9月から11月まで。

「復刻特別クリームぜんざい」800円(税込)

特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」は2025年11月1日から2026年2月23日まで国立科学博物館で開催される。開館時間は午前9時から午後5時までで、毎週金・土曜日は午後7時まで開館する（1月2日・3日を除く）。