 ロケバスドライバーと結婚した新川優愛「告白したのは今の旦那さんだけ」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

ロケバスドライバーと結婚した新川優愛「告白したのは今の旦那さんだけ」

エンタメ その他
注目記事
新川優愛【撮影：こじへい】
  • 新川優愛【撮影：こじへい】

　女優の新川優愛が、7日放送の『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）にゲスト出演し、9歳年上のロケバスドライバーである夫との馴れ初めを語った。


新川優愛 写真集 『 Atlas 』
￥2,420
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
新川優愛1stフォトブック「yua friend」 (Tokyo news mook)
￥2,750
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　この日、番組では占い師・彌彌告（ミミコ）から星座に基づく占いを受けていた新川。彌彌告は「山羊座は絶対に勝てる行動しかしない。動く前に勝算があるか計算してる」と性格を分析されると、新川は「勝率高い…高いかもです」と反応。恋愛において勝算のある勝負しかしないタイプだと認めた。

　さらに「旦那さんとお付き合いする前に行動を起こしたのは私」と、自らアプローチしたことを告白。新川は、夫の連絡先を聞き出すために動いた当時を振り返り、共通のスタッフに「バスに忘れ物をしてしまったから連絡取りたいんですけど」との口実を使ってアタックしたことを明かした。

　さらに彌彌告が「めっちゃ観察するんですよ相手を」と続け、「ある程度、『この人自分のこと好きかも』という自覚が持てないと、なるべく自分の恋心を知られないようにするのが特徴」と指摘すると、新川も「人生で告白したのは今の旦那さんだけ」と告白。これまでの人生で、自ら想いを伝えた相手は現在の夫ただ一人であることを明かした。

　これを聞いたスタッフから「勝てると思った？」と問われると、新川は照れ笑いを浮かべながらも「そうですね、勝てると思っていました」と、当時の心境を率直にコメントした。

　新川は2019年8月に9歳年上のロケバス運転手の一般男性と結婚し、2023年5月10日に第一子の出産を報告している。


今度は新川優愛!?一般男性との結婚発表！ | RBB TODAY
画像
女優でモデルの新川優愛が9日、Twitterで一般男性との結婚を発表した。
https://www.rbbtoday.com/article/2019/08/09/172083.html?from=image-page-title続きを読む »

新川優愛、結婚発表を早めた意外な理由に反響「めっちゃ良い子」 | RBB TODAY
画像
新川優愛が、 22日放送の『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』（TBS系）に出演。「ロケバス婚」に隠された、意外な裏側に反響が寄せられている。
https://www.rbbtoday.com/article/2019/11/23/174950.html続きを読む »
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top