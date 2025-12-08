ロケバスドライバーと結婚した新川優愛「告白したのは今の旦那さんだけ」 | RBB TODAY

女優の新川優愛が、7日放送の『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）にゲスト出演し、9歳年上のロケバスドライバーである夫との馴れ初めを語った。

この日、番組では占い師・彌彌告（ミミコ）から星座に基づく占いを受けていた新川。彌彌告は「山羊座は絶対に勝てる行動しかしない。動く前に勝算があるか計算してる」と性格を分析されると、新川は「勝率高い…高いかもです」と反応。恋愛において勝算のある勝負しかしないタイプだと認めた。

さらに「旦那さんとお付き合いする前に行動を起こしたのは私」と、自らアプローチしたことを告白。新川は、夫の連絡先を聞き出すために動いた当時を振り返り、共通のスタッフに「バスに忘れ物をしてしまったから連絡取りたいんですけど」との口実を使ってアタックしたことを明かした。

さらに彌彌告が「めっちゃ観察するんですよ相手を」と続け、「ある程度、『この人自分のこと好きかも』という自覚が持てないと、なるべく自分の恋心を知られないようにするのが特徴」と指摘すると、新川も「人生で告白したのは今の旦那さんだけ」と告白。これまでの人生で、自ら想いを伝えた相手は現在の夫ただ一人であることを明かした。

これを聞いたスタッフから「勝てると思った？」と問われると、新川は照れ笑いを浮かべながらも「そうですね、勝てると思っていました」と、当時の心境を率直にコメントした。

新川は2019年8月に9歳年上のロケバス運転手の一般男性と結婚し、2023年5月10日に第一子の出産を報告している。